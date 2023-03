PRVI PUT O ‘AFERI MITO’: Snežana Đurišić, konačno, progovorila – Toliko zla i mržnje je neshvatljivo

Pevačica Snežana Đurišić, muzička urednica, kao i članica žirija “Zvezda Granda” našla se u centru medijskih natpisa kada je su je takmičar Dušan Vukadinović i njegova majka lažno optužili da im je tražila mito kako bi ovaj kandidat prošao u naredni krug takmičenja.

Nedeljama unazad medijske spekulacije o ovom slučaju punile su novinske stupce, a Snežana je sada odlučila da zvaničnom izjavom objasni kroz šta prolazi i stavi tačku na ovaj slučaj koji će se uskoro naći pred sudom.

– Ovim putem želim da se obratim svima koji se na prljav i nečastan način bave časnim ljudima. Prijatelji koji me poznaju kažu da spadam u ovu drugu kategoriju. Kako god bilo: Želim da vas obavestim da nikakve izjave nisam davala uopšte, a posebno ne ove koje se tiču pravosuđa, odnosno kazni za učinjena dela, kao i izjavu da nisam odgovorila na telefonske pozive koje su navodno činili. Njih nije bilo. U postupku sam podnošenja tužbe, isključivo radi zadovoljenja, osnosno ustanovljenja istine, a istina je da nisam ni pomenula, a kamoli tražila bilo kakav novac. Stavljenje u usta reči koje nisam izgovorila je pre svega laž, kleveta i prljava namera. Zarađuju novac baš oni koji pišu laži koje čitaoci čitaju i komentarišu, svako na način koji mu kultura i vaspitanje nalažu. Dakle, ko god me neosnovano i bez dokaza povredi, snosiće odgovornost. Slučaj o kome je reč ovih nedelja je predat advokatu koji će pokrenuti tužbu. To je istina i ništa drugo van toga. Takođe mi je žao malicioznih i zlobnih osoba koje se oglašavaju na društvenim mrežama sa neprimerenim komentarima koji govore isključivo o njima.Toliko zla i mržnje prosto je neshvatljivo, a nameće se i ono jednostavno pitanje – Zašto? Ne mrzim ih, samo mi ih je žao. A vi gospodo koja pišete laži i često ugrožavate bezbednost ljudi da bi zaradili novac i vas mi je na neki način žao. Ne znam u koju kategoriju spadaju ljudi koji zarađuju ili bolje rečeno imaju bilo kakvu korist na način ugrožavanja tuđih života, časti i sreće pišući laži, a koristeći kao alibi za verovanje ono što se desilo? Možda vi znate. Prosvetlite me.

