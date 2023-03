PRONAĐENO JE I OPROŠTAJNO PISMO: Bebicu hitno prebacili u URGENTNI – NIJE dobro…?

Rijaliti učesnik, Nenad Macanović Bebica je pobjegao iz šeste sezone ”Zadruge”, zbog čega je odmah diskvalifikovan. Razlog njegovog odlaska iz Bijele kuće bio je navodno odnos njegove ljubavi Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole koji nije mogao da podnese.

Kako prenosi Star, porodica Macanović je prihvatila sina nazad i sada na sve načine pokušavaju da mu ukažu na greške, otvore oči i odvoje od Miljane.

Kako se navodi, do pomirenja je došlo kada je on po napuštanju rijalitija pokušao da naudi sebi, popivši punu šaku lijekova za smirenje.

– Bebica je planirao da ode u Niš kod Siniše, ali kada ga je pozvao sa jedne pumpe on se nije javio na telefon. Otišao je kod jednog druga i kada je ostao sam u stanu popio je lekove za smirenje, ali je preterao. Sreća da se njegov drug brzo vratio u stan i spasao ga. Bebica nije reagovao uopšte, bio je bez svesti, pa ga je drugar odvezao u Urgentni centar. Tamo su mu dali neku injekciju i on se povratio poslije 15 minuta. Još veći šok je bio kada je durg dao Bebicinoj mami pismo koje je našao u stanu. Tu je pisalo kako neće da živi bez Miljane i da ne može da podnese ako se ona vrati Zoli, pa su to shvatili kao njegovo oproštajno pismo – priča drug za pomenute medije, pa dodaje:

– Nenad je sada kod svojih u Kotežu, ne dozvoljavaju mu da gleda rijaliti i na sve načine se trude da mu se Miljana ogadi. Njegova majka je zvala Sinišu i rekla mu sve što se dogodilo. Zamolila ga je da ne zove Bebicu i da se okanu njega, jer nije dobro psihički – rekao je za Star.

Podsjetimo, Bebica i Miljana Kulić su juče viđeni u jednoj prodavnici odjeće, te je pitanje da li će njegovi roditelji uspjeti u svojoj nameri. pernosi novi

