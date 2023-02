BOLOVI U GRUDIMA, PRESKAKANJE SRCA! Zvezdanu se SLOŠILO, Ana se GUŠI U SUZAMA: “Razmišljam o njegovoj majci i ćerki!”

Danas je nastavljena emisija “Gledanje video snimaka” kada je Ana Ćurčić otkrila sve o sukobu sa Zvezdanom Slavnićem.

Ana je potom otkrila i da joj je Zvezdan rekao da je imao bolove oko grudi, a već je poznato da je Slavnić imao operaciju srca, te je Ćurčićeva rekla da je “spuštala loptu” sve vrijeme sa Zvezdanom, kako mu se ne bi slošilo.

– Rekao mi je da je imao preko dana bolove oko srca, govorila sam mu da se ne nervira. Desilo mu se to da mu je ponovo preskakalo srce. Dok sam pošla do vecea i dok sam se vratila, dogodio se novi njih razgovor. Nije problem njihov razgovor, nego to što ona njega isprovocira – rekla je Anđela.

– Čista ljubomora – rekla je Ana.

– Sve u je**nom životu ima granice, ovog trenutka prelazi granice. Dabogda mi se vratilo sve što mislim. Od sinoć mi je sve jasno, ja foliram ovo sada stanje, a ja ću se potruditi da što više vitlam ovde po dvorištu. Nisam želio da ulazim u to kako mi je u prethodnih deset dana, nije mi dobro. Treniraću što više, nerviraću se što više. Ja sam juče pokušao kao ponizan go**r da je pitam nešto, nije bila ljubomorna, došlo mi je, ustao sam spakovao sam se i došao sam da ponizno zamolim da se stane i da mi nije dobro, na šta se našlo dalje da se nastavlja rasprava naša – rekao je Zvezdan.

– Brani svoju djevojku, mene ostavi na miru…Ja sad razmišljam o njegovoj mami, njegovoj ćerki i šta će biti ako mu se nešto desi. Ja sad opet sebe krivim – zaplakala je Ana.

– Meni je ponizno da joj priđem i da poslije onih izgovorenih reijči…Ako niko ne zna moje stanje, moj doktor je rekao: “Da li si ti normalan?” Ne mogu da ja vjerujem da ja tražim da se spusti lopta, a da se o meni priča da sam klošar – rekao je Slavnić.

– Pričaću sa Zoricom, pa neka gledaoci čuju. Njemu niko ništa u lice ne govori – rekla je Ćurčićeva. prensoi novi

