Teodora se rasplakala zbog skrivene kamere

Popularna pjevačica došla je na zakazani intervju u jednom beogradskom lokalu gdje se našla sa novinarima portala “24sata.hr”, ni ne sluteći šta je čeka.

Teodora je ljubazno ćaskala sa njima, a oni su čak i odradili intervju sa njom, da bi se usred razgovora dogodila neprijatnost.

Dok je kamerman snimao kadrove kafića, njihovom stolu je prišla grupa “loših momaka” kojiima je zasmetalo što ih snimaju.

“Šta radiš ti to? Ti to mene snimaš, je l sam ti ja zanimljiv? Alo bre, sedi dole kad ti pričam. Ajde obriši to da ti ne bacim to sad”, drao se nepoznati muškarac.

Oni su bili toliko uverljivi, pa je Teodora zanijemila, a kada su se kavgadžije povukle, ona je zahtjevala da odu iz lokala.

“Ja bih iskreno otišla odavde. Mislim da je to bolje za nas pa da na nekom drugom mestu snimimo. Jer bukvalno, nemam pojma na šta su ovi ljudi spremni. Ne znam ko su ovi ljudi. Bukvalno, otići ćemo kod mene”, rekla je Teodora koja se tresla.

Tada su, kako ne bi propala skrivena kamera, vratili “loše momke”.

“Daj ti meni nazad to. Koliko para mogu da dobijem za tu kameru? Sedi dole”, drao se on, a Teodora je bila uznemirena.

“Kakva je to kamera”, ponavljao je on, da bi jedan od momaka odogovorio:

“Skrivena kamera”. I dok su se svi smijali, Teodora je bijesno ustala i rekla da joj ovo nije nimalo zabavno, a potom je briznula u plač.

“Meni baš nije za******a”, rekla je ona, dok su je oni smirivali.

“Nisu baš ove stvari za z*********u. Znaš šta se dešava po Beogradu”, jecala je ona. prenose Nezavisne

