“ČEKA TE KĆERKA SARA, PROBUDI DOBRO U SEBI!” Zvezdan shvatio šta je IZGUBIO – Zadrugarka ga OPAMETILA

Zorica Marković, jedna je od zadrugarki koja je vrlo upućena u ljubavni trougao Zvezdana, Ane Ćurčić i Anđele Đuričić, te je sve zanimalo šta ona ima da kaže.

– Ulaskom u Bijelu kuću, bilo mi je drago jer sam sa ovim ljudima. O Zvezdanu sam površno znala, nisam znala mnogo o njegovoom životu, osim da je sin velikog Moke Slavnića. Neke stvari sam povezala iz priče Ksenije Pajčin, neka joj je laka zemlja. Moje postavljanje Maje i Zvezdana u izolaciju, nakon njegove ispričane priče, koju sam upamtila od a do š, bilo je s razlogom, jer je to bio test. Svjesna sam bila tog momenta da sam tada napolju bila najosuđenija, što mi je Ana i potvrdila. Ja sam bila jedna Zlorka. Njemu nije bilo logično, zbog čega sam to uradila, ali je poslije shvatio. Ana je rekla da su tada svi njegovi bili ponosni na njega, ali je i mene iznenadio, te sam osetila potrebu da se družim sa ovim čovjekom. On se ni jednog jedinog momenta promenio prema meni. Znam da budem prijatelj ovakvim ljudima, čak komentarišem njihove devojke. Nas dvoje smo komentarisale ove djevojke, ali njuihove odjevne kombinacije. One su zevale u njega kao kutija otvorenog keksa. Desilo se šta se desilo, ja to nisam mogla da podržim. Ja ne praštam prevaru, nikakvog tipa, a to je moj stav. Nikada ne bih rekla da je to u redu. Drago mi je da je ovako razoren i tužan, uvijek želio da popriča sa mnom. U najvećim otpadima, tražim zrno ljudksosti. On ima srce kao planina. Zvezdane, žao mi je jer si pogriješio. Ne mogu da razumijem, a ali nikada neću promijeniti mišljenje prema tebi. Pogriješio si prema Ani, ali i prema sebi – rekla je Zorica.

– Prema njoj samo – dodao je Zvezdan.

– Ne zanima me šta pojedinici misle o meni, zbog mog zbližavanja sa Anom. Zvezdan mi je prvi rekao da budem uz nju, a to dokazuje mnoge stvari. Ti si jedan dječak u duši. Dobar si čovjek, kao što je ona dobra žena. Dva bića, jedno tijelo. Ono što ja želim, to nije važno, jer ne želim da se miješam. Ono što vi odlučite neće promijeniti moje mišljenje o vama. Samo te molim da sačuvaš to tvoje srce. Dođi kod mene, zagrliću te kao majka, jer si mi i sam rekao da me nekad tako gledaš. Pusti suzu, to je nekad ljudski. Ne mogu da te opravdam zbog tvoje preljube, ali probudi dobro u sebi, jer te čeka cijela porodica i tvoja kćerka Sara – zaključila je Zorica. prenosi Novi

Facebook komentari