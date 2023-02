“ANĐELA NIJE KRIVA!” Miljana stala u odbranu ljubavnice, ANA I ZVEZDAN PROPALI U ZEMLJU OD STIDA

Dotakla se i Zvezdanovih ljubavi, Ane i Anđele, te neočekivano odbranila i podržala Đuričićevu.

– Žana je žena, majka i kraljica. Ona je dokazala da zbog djeteta ne želi sebe da stavlja u neke probleme. Mislim da joj se Marko Marković dopada, ali ne izlaže riziku svoje dijete, koje je u pubertetu i može teško da mu puadnu neke stvari. Dopada mi se u ovoj sezoni – počela je Kulićeva.

– Što se Zvezdana tiče, svaki dan se dešava nešto novo. Juče se pomirio sa Anđelom, ja sam mislila da će se boriti za Aninu ljubav. Treba da gleda sebe. Greška je jer je povredio nekog ko mu je bio bitan toliki niz godina. Od te ljubavi nema ništa. Ana treba da gleda sebe. Zvezdan je rekao da mu se prevara nije dogodila prvi put. Ko jednom prevari, to će opet uraditi. Ana, Anđela nije kriva, na njenom mjestu je mogla da bude neka druga. Anđela ne treba da bude arogantna. Zvezdan je uvijek tu da me posavjetuje da se ne svađam sa majkom, ali je ona juče rekla da sam retard, ali o tome ćemo drugi put. Zvezdan je prema svima dobar čovjek, pravi je prijatelj prema ljudima sa kojima je dobar. Žanu znam duže, a njemu zamjeram jer je Ani prije svega rekao da ga čeka, a onda načinio preljubu. Žana je bila uz mene kad sam bila debela ko svinja, sredila me je i dala haljinu. Vidjele smo se na Ostrogu, kad sam bila prošle godine. Samo zbog toga jer je duže znam, šaljem njega, nju ostavljam – kazala je Miljana. prneosi novi

