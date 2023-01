“JA ĆU NJEGA UNIŠTITI!” Ana pred ULAZAK u Zadrugu otkrila da će Zvezdanu praviti PAKAO – HAOS u najavi

Bivša supruga Zvezdana Slavniča, Ana Ćurčić, uskoro će se useliti u Bijelu kuću i postati ravnopravni takmičar sa ostalim zadrugarima. Ne samo da će se boriti za glavnu nagradu, koja je uvijek bila vrtoglava, već će se i suočiti sa njenim bivšim i njegovom sadašnjom djevojkom Anđelom Đuričić.

Gostujući u jednoj emisiji, dobila je pitanje šta njena duša istinski želi, a odgovor koji je uslijedio bio je emotivan i pijre svega iskren.

– Mir – izgovorila je Ana, a potom briznula u plač.

Tokom najave emisije, imali smo priliku da vidimo šta je to govorila o Zvezdanovoj ličnosti i tome kakav je on čovjek.

– Manipulator kao što je on će uvijek da odabere empatu kao što je Ana. Poveo me u raj, a zaključao me u pakao – rekla je Ana.

– Ja ću njega uništiti – najavila je Ana, a potom se prisjetila na koje je sve načine Zvezdan manipulisao njom i šta joj je sve tada govorio.

– “Ljubavi, tebe mi!”, ili kad kaže “Zorana mi mog”, “Ana, vjeruj mi milijardu posto”, tada najviše laže – zaključila je Zvezdanova bivša. prneosi “Novi“.

