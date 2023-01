Drama pred porođaj: Ana Korać ovo nije očekivala, evo šta je partner tražio od nje

Ana Korać povukla se sa javne scene nakon što je saznala da je u drugom stanju. Starleta je ugasila i svoj profil na društvenoj mreži Instagram kako bi u miru provela trudničke dane. Ali to nije sve…

Prema pisanju domaćih meda, Ana se iz medija povukla na nagovor partnera koji je od nje tražio da obriše nalog na Instagramu, ali i da promijeni broj telefona.

– Partner Ane Korać živi u velikoj porodičnoj kući u Obrenovcu… On radi u državnom sektoru, ali njegova porodica ima razrađen biznis i imućni su, tako da Ani ništa neće faliti – kaže izvor za Informer i dodaje:

– Njih dvoje su toliko zaljubljeni da to nije normalno, ali pošto on ni u ludilu ne želi da se eksponira, zamolio ju je da ugasi profil na Instagramu i da promijeni broj. Ona je na sve pristala jer je zaljubljena i želi da živi u miru i luksuzu na relaciji Obrenovac – Ivanjica gdje joj živi mama. Njoj je najveća želja bila da ima bebu, to joj se ostvarilo i sada je ništa drugo ne zanima osim da ugodi svom emotivnom partneru – zaključio je dobro obaviješteni izvor.

Podsjećanja radi, trudna Ana Korać već neko vrijeme uživa pored partnera kojeg krije od očiju javnosti. Kako je svojevremeno istakla misteriozni gospodin koji je ukrao njeno srce ne voli javno da se eksponira, a ona poštuje njegovu privatnost i želju da ostane anoniman.

