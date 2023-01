“VOLIMO SE”, IVANA ŠOPIĆ NEĆE DA ŠUTI: Evo šta je rekla Stefanu Kariću, da li su se pomirili?

Ivana Šopić je sad priznala kakva je priroda njenog odnosa sa Stefanom Karićem.

– Stefan i ja nismo u vezi. Volimo se, družimo, ne vidim ništa loše u tome. Naš odnos izgleda identično kao u “Zadruzi 3” dok smo se družili i dok nismo stupili u vezu. Oboje se slažemo da najbolje funkcionišemo kao prijatelji, ali smo očigledno morali da se oprobamo u vezi da bismo to i shvatili, tako da se ne kajem što smo pokušali. Prije svega, mi smo proveli 10 mjeseci 24h zajedno, kao prijatelji pa potom kao partneri – kazala je na početku.

– Poznajemo se u srž, komuniciramo očima. Smijemo se non-stop, zračimo pozitivnom energijom i super se privedemo, takođe se i čuvamo i oduševljavaju me njegovi maniri prema meni kao prema bivšoj djevojci, drugarici, kako god. Pokazali smo zrelost jer smo prešli preko svih ružnih stvari koje su se desile nakon raskida. Ponosna sam na naš odnos i na ljude u koje smo izrasli – dodala je ona.

– Ovako nam je super, ne želimo da kvarimo ovo prijateljstvo jer ovako savršeno funkcionišemo. Očekujem da me upozna sa sljedećom dejvojkom i nemam problem sa tim. Meni je bitno da je on sretan i nasmijan, ja ću ga podržati u svemu i biti tu kao prijatelj. Koliko god to nekom izgledalo čudno, primijetim ja da ljudi u gradu koji nas sretnu zajedno u društvu, da im ništa nije jasno. Imam utisak da djevojke imaju problem da mu priđu zbog mene, a vidim da bi mnoge rado prišle, mjerkaju, mjerkaju. Sinoć je opravdao titulu zavodnika – zaključila je Ivana. prenosi novi

Facebook komentari