DEJAN OTIŠAO IZ VETERNIKA I NAPUSTIO PORODICU Spakovao stvari, ne želi više da živi sa njima, HAOS U DOMU DRAGOJEVIĆA

Braća Dejan i David Dragojević Novu godinu su proveli u sunčanoj Crnoj Gori, odakle su se javili i govorili o svom privatnom životu. Da nije sve baš kako izgleda, kao i da nije život bajka, a ni cveće, govori

činjenica da dva brata izgleda nisu više u dobrim odnosima. Evo o čemu je reč.

Hype portal ekskluzivno saznaje da je Dejan Dragojević napustio dom svoje majke i brata Davida Dragojevića, pokupio stvari i otišao iz kuće.

Poznato je da su roditelji bivšeg rijaliti učesnika razvedeni i da je on živeo u kući sa mamom i bratom, a da je otac Goran živeo sam.

Sada dolazi do naglog preokreta, on uzima svoje stvari i napušta brata od kojeg je nerazdvojan i odlazi kod oca da živi.

Da li je njegovo neprimereno ponašanje u javnosti dovelo do toga, da li je konstantno izlaganje medijima takođe uticalo na to ili je oglašavanje majke Biljane Dragojević uticalo na odlazak Dejana od kuće, to sve

Za sada, možemo da vas podsetimo da se Dejan nedavno našao u žiži javnosti, kada se oglasio povodom navoda da je u vezi sa voditeljkom Tamarom Galijano, a tada je koristivši pogrdne reči, otkrio da je reč o

medijskoj pompi i da on nema doditnih tačaka sa njom.

Takođe ono što imamo zabeleženo, a interesantno je i skroz je kontra od onoga što se trenutno dešava, jeste da je David pre par dana izjavio da se oseća fenomenalno.

– Za mene je ova godina bila fenomenalna, moja pobeda u 2022. je ovaj mali tetreb, to porodično što se vratilo, to je moja pobeda. Ostavili smo sve to ružno što je bilo. Zajedno smo, tu smo. Za mene nema nove ljubavi, ja nikad ne krijem, ne bežim od toga, voleo bih da se zaljubim, da pokažem devojku. Nekad se desi, kao i svakom muškarcu. Ali voleo bih da mi se u ovoj desi ta prava ljubav, da mogu da priuštim porodicu, da se iskažem u tom polju. To je nešto što želim u ovoj godini – rekao je David.

