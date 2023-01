Stajlinzi Atine i Nike Tošić s dočeka izazvali HAOS NA INSTAGRAMU

To što je pjevačica Jelena Karleuša još jedan doček Nove godine provela u radnoj atmosferi, nastupajući u jednom elitnom beogradskom hotelu, ne znači da je ujedno morala da ovaj praznik provede bez svojih kćerki. Naprotiv, kćerke Jelene Karleuše došle su na doček s njom, a svoju mamu su ponosno gledale kako nastupa iz svojih udobnih pozicija.

Stoga je pored stajlinga same pjevačice, koji se komentarisao čim je izašla na binu, također mnogima bilo zanimljivo da provjere kako su se za ovaj događaj obukle Atina i Nika Tošić.

Kako je pjevačica sama otkrila novinarima te večeri, kćerke Jelene Karleuše pozajmile su mamine stajlinge za “najluđu noć”.



– Atina i Nika su tu, bile su one i prošle godine, sada su već u maminim haljinama i cipelama, to mogu da vam kažem, to su već velike djevojke, jako sam ponosna zbog toga – izjavila je Jelena.

Kćerke Jelene Karleuše provele su doček ne samo uz mamu koja je te večeri nastupala već su bile i kraj Jelenine tetke Danijele. Mamine nasljednice zbilja su već dovoljno odrasle da ponesu njene outfite, a svi su se složili da su im odabrani stajlinzi sasvim odgovarali.

