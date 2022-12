OVU ŽENU JE ZVEZDAN JAVNO OSTAVIO ZBOG ANĐELE U “ZADRUZI”: Ima dvoje djece i izgleda brutalno

Ana se prvi put u javnosti oglasila kada je komentarisala učešće svog nevjenčanog supruga Zvezdana Slavnića, a već njegov prvi prisniji kontakt sa Aleksandrom Nikolić, a onda i sa Anđelom, žestoko je osudila.

S obzirom na to da se Ana često pominje u Zadruzi, iako nije učesnica rijalitija, mnogi su se pitali ko je zapravo ona i čime se bavi.

Ana i Zvezdan prošli su zajedno najteže životne trenutke, ali se ona nikada ranije nije pojavljivala u javnosti. Ako je suditi po objavama na Instagramu, Ana je neko ko dosta vremena i truda ulaže u svoj fizički izgled, a i zdravlje. Redovno posećuju teretanu, te često i objavljuje svoje fotografije s treninga.

Ono što malo ko zna o Ani jeste to da je ostvarena na svim životnim poljima. Ima uspešan poslovni život, poseduje frizerski salon, a posao joj cveta.

Njen frizerski salon na Novom Beogradu joj je obezbijedio unosne prihode, ali i pored toga što je u preduzetničkim vodama, stiže da se posveti porodici. Majka je dvoje djece, a dugi niz godina je u sretnoj vanbračnoj zajednici sa Zvezdanom.

Inače, Ana se ranije oglašava za medije, te je isticala da potpuno veruje u Zvezdanovu ljubav, i to u jeku skandala sa Aleksandrom Nikolić. Međutim, ono što je sve šokiralo nekoliko dana kasnije je njena odluka da javno stavi tačku na odnos sa Slavnićem.

– Dragi moji, uskoro će izaći moja izjava da više nisam sa Zvezdanom. Hvala vam na podršci, drage žene, ali i muškarci, značilo mi je… Samo se srcem dobro vidi, istina se u očima ne da sagledati. Voli vas Ana – napisala je Ana na Instagramu citirajući poznati dio iz Egziperijevog romana “Mali Princ”.

Podsetimo, Zvezdanovo ponašanje u rijalitiju osudio je i njegov otac, legendarni košarkaš Moka Slavnić. On je istakao da njegov sin nije uradio ništa nepromišljeno, ali je priznao da njegovom sinu prija društvo Aleksandre Nikolić.

On je otkrio da će dati sve od sebe da ubedi snajku Anu da se ne razvede od njegovog sina.

– Vodim krvavu borbu tri meseca, praktično otkad su ušli unutra, sa dve teme – ko se kome sviđa i ko kome šta radi. Da je Zvezdanu prijalo društvo sa Aleksandrom i obrnuto, to je tačno. Suludo bi bilo da neko to negira i sa tim sam saglasan. Namere koje se ostvaruju pojedinim potezima, da svi to vidimo, ne bi mogle da se sakriju – priznao je Moka pre nego što je u Zvezdanov život ušetala Anđela i definitivno zapečatila njegov odnos sa Anom. prenosi novi

Facebook komentari