BILO JE LIJEPO, ALI JE KRATKO TRAJALO: Milica tvrdi da se ne bi vratila Caru kad bi on šutnuo Aleks, NIKO JOJ NE VJERUJE

U kakvom si odsu sa Palčicom? – pitala je Aleks.

Spustile smo tenziju i ona i ja, da bi odradile ovaj zadatak. Poslije toga ne treba da se obraćamo jedna drugoj. To je to. Ovo mi je za devet rijalitija jedan od najtežih zadataka – rekla je Matora, koja je podigla Milicu:

Sinoć si otpjevala pjesmu koju si posvetila Caru, slušala sam komentare žirija, ti si rekla da si još uvek zaljubljena u Cara. Zanima me da li ti ne veruješ u ljubav Aleksandre i Cara i to sviđanje? Car je tebe izdvojio i stavio na pijedestal i desi mu se neočekivano Aleks. Ja osjećam u tvom glasu da gajiš nadu. Da li ne veruješ u to da je zaljubljen. Da li ga čekaš? – pitala je Tomićeva.

Što se tiče pesme, rekla sam sinoć da nemam energije za drugu pjesmu, ta mi je prva pala na pamet. Ja sam znala da može da se prešalta. Ne očekujem da mi se Filip vrati. Ne očekujem. To je kratko i trajalo. I nemam osjećaj da smo bili zajedno. Sviđa mi se, zaljubljena sam, ali nemam osjećaj da smo bili zajedno. Bilo je lijepo, ali je kratko trajalo – dodala je Milica.

Imala si osJečaj kad ste se dopisivali, a sad kad ste stvarno bili zajedno, sad nemaš osjećaj – rekla je Matora.

Taj osJećaj je apsolutno isti. Ne bih bila sa njim kad bi raskinuli. To je sve od mene. Radim na sebi, ovo će da prođe za nedelju, dve – dodala je Milica.

Tako si pričala i za Marka – ubacila se Anita. prenosi novi

