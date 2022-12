SKANDALOZNE SLIKE UGLEDALE SVJETLOST DANA: Aleksandra je prevarila Dejana PRIJE Cara – Evo i SA KIM!

Odnos Aleksandre Subotić i Filipa Cara ne prestaje da se komentariše, a otkako je i zvanično ostala bez dečka Dejana Dragojevića, o zadrugarki konstantno isplivavaju nove informacije.

Iako je svima delovalo da su emocije između Dejana i Aleks iskrene, te da se u petoj sezoni “Zadruge” rodila prava ljubav, ubrzo se pokazalo da nije baš tako. Ovo je i Nikolićeva priznala, rekavši da njene emocije prema Caru nikada nisu prestajale, te da se ne bi desilo da joj drugi muškarac privuče pažnju, da je sa Dejanom imala pravu ljubav.

Aleksandra je takođe tvrdila da je do prevare sa Carem u rijalitiju, prema Dejanu bila bezgrešna i do kraja iskrena, gledaoci “Zadruge” se izgleda ne bi složili sa tim. Na društvenim mrežama se pojavila vrlo diskutabilna fotografija Aleksandre i drugog muškarca, koji nije poznat javnosti.



Njih dvoje na ovim slikama deluju veoma blisko, valjaju se po krevetu, a on je bez majice i sa čašom vina u ruci. Ono što korisnici društvenih mreža ističu, jeste činjenica da je Aleksandra na slikama plave kose, kao i sada, te da su slike nastale ovog leta, dok je još uvek bila u ljubavi sa Dragojevićem.

Aleks u drustvu drugog muskarca pic.twitter.com/VQ2HDaHQi2 — FikoR (@FikoR87) December 13, 2022

