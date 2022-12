ĐEDOVIĆ SE ČUO SA DEJANOM – EVO ŠTA MU JE DRAGOJEVIĆ SAOPŠTIO: On nije glup sve je shvatio, TIČE SE ALEKSANDRE

– To je moja omiljena tema za razmišljanje i komentarisanje sam sa sobom. Reći ću otvoreno, Dalili i Caru je posle komunikacije sa mnom trebalo 10 dana da se oslobode i urade ono, a što se tiče ovo dvoje, dva dana bi mi trebalo. Za dva dana bi bili zajedno. Zvezdan čeka nekog ko može da utiša buku koja bi se stvorila oko toga. Isto kao što je Dalila prošle godine. To ne znači da bi neko radio nešto zbog mene, ovog, onog, nego zbog svojih emocija. Zvezdan je zaljubljen do ušiju u Aleksandru. Ja sam imao prilike da vidim još neke stvari koje su gledaoci propustili. Određenje fan grupe su mi slale sa onih 360 kamera. Imam ih u telefonu. Mislim da je zaljubljen do ušiju, pukao je za Aleksandrom. Samo čekaju utišavanje kuće, a i Aleksandra bi se istog trenutka smuvala, apsolutno sam siguran – smatra Đedović.

Da li si u kontaktu sa Dejanom, on se neko vrijeme ne oglašava?

– Svakodnevno sam u kontaktu sa Dejanom, ali ne mogu ništa da kažem. Mogu da kažem, Dejan nije glup. Tj. jeste glup, Dejan je glup momak za postupke, ali je inteligentan da prepozna situaciju. Pratim na TV, poglede, dešavanja. Pratio sam razgovor sa Zoricom na krevetu, pa pušionica, i to su mi slali 360 stepeni. Zvezdan ne može da sakrije pogled. Svi smo bili zaljubljeni, pa vidimo šta se dešava. Dva dana mog prisustva tamo, sve bi se razotkrilo. Ostali učesnici ne mogu to. Niko od njih nema težinu, svi krenu, pa cvrcnu, pa se vrati. Niko nije spreman na stvari da izgovori do kraja kao ja, jer misle da su društveno neprihvatljive. A za društvo u kome je prihvatljivo da se živi u lažnim brakovima, da se zaljubljuje u druge djevojke me apsolutno zabole d*pe – ističe Đedović. prenosi “Novi“.

