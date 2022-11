Kuma Marije Šerifović otkrila: Imala je nekih simpatija, ali njoj se teško neko dopada

“Te neke simpatije su bile vezane za ljude iz muzičke sfere. Ne bih da imena da pominjem, sjetiće se ona… A u srednjoj školi i u muzičkoj… i te ljude sam znala. Nije bilo previše tu tih nekih likova. Specifična je ona, teško se njoj neko dopada”, ispričala je njena kuma u emisiji “Metar moga sela”.

“Marija i ja se družimo više od trideset godina. Naše porodice su bile povezane, tako smo se i nas dvije spojile. Išle smo u istu osnovnu školu i u srednju, ali ono što je zanimljivo je da nikada nismo bile u istom odjeljenju, a nikada se nismo ni razdvajale. I odmori i eksurzije i zimovanja i ljetovanja… Mi smo sada kume zato što je mene i mog muža Mara vjenčala prije deset godina”, ispričala je o njihovom odnosu.

“Marija je drugačija. Svoja je, direktna, možda je nekima, ona bi se naljutila, sto puta smo to ponovili, kada mi kaže: ‘A zašto mi to kažeš?’, samoživa, ali to samo djeluje tako. Ona je jedan veliki genijalac u smislu, za šta god da se zainteresuje to nema brige da će biti perfektno odrađeno”, zaključila je Maja. prenosi klix

Facebook komentari