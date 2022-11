“IMA PROBLEME! ALKOHOLIČAR JE!” Taki OSUO PALJBU po Bilalu, branio svoju kćerku: “NE KRIVIM JE! Oni to IZAZIVU u njoj!”

Tokom prethodnih dana, došlo je do žestokog sukoba ali i raskida između Maje Marinković i Bilala brajlovića.

Svađa je prerasla u sukob i fizički kontakt kada je Bilal zadobio jezive ogrebotine po licu, što smo mogli da vidimo i kod Filipa Cara, bivše ljubavi Marinkovićeve tokom prošle sezone Zaduge.

Iako se Maja pokajala, te su se oni pomirili i dalje se svađaju, a Marinkovićeva je obećala da joj se neće ponoviti fizički kontakt.

Sada se oglasio i Majin otac, Radomir Marinković Taki, koji je branio ponašanje svoje ćerke, dok je “osuo paljbu” po Bilalu, nazivajući ga alkoholičarem.

– U rijalitiju je zatvoren prostor i jako mi je teško da bilo šta komentarišem vezano za Maju. Kada je u pitanju ljubav, ne mogu ništa da joj zamerim. Ona nije kriva. Njoj partneri ne mogu da odole jer je lepa kao lutka. Samim tim se svi utrkuju da budu sa Majom, kako ona od svega toga da se odbrani? Bilal je bio uporan i uspeo je da je osvoji. Najveći problem u svemu tome je što Bilal nije za nju. Dečko je duhovit i simpatičan, ali ima problema sa porocima. On je alkoholičar. Čim popije malo više, pravi mojoj Maji probleme – rekao je on, pa dodao:

– Ne mogu ni ja u ovom trenutku da budem na kraj srca. Njihovo venčanje koje se dogodilo u rijalitiju je bilo divno. Fenomenalno je sve prošlo i to je najbitnije. Kao otac sam bio oduševljen. Oči su mi bile pune suza kada sam svoju ćerku video u venčanici. Ne mogu da kažem da je to lažno venčanje, jer je to rijaliti venčanje. Sve je bilo lepo organizovano, od muzike, pa do keteringa. Maja je bila na visini zadatka i ja sam preponosan na svoju mezimicu – tvrdi Marinković kome smeta što je Maja ponovo počela da pravi probleme u rijalitiju, ali je za to ne krivi.

– Ne sviđa mi se što je Maja ponovo počela da pravi probleme. Grebe, štipa, udara… Međutim, ne mogu da je krivim, jer to drugi izazovu u njoj. Prvi to radi moj prijatelj, navodni prijatelj, Miljan Vračević. Veliki folirant. Sve radi protiv Maje, a pravi se da joj je dobar drug. Namerno joj je polomio sunčane naočare od 500 evra. Konstanto joj krade stvari i pravi joj velike probleme, a primetio sam i da je sve vreme bojkotovao svadbu u Zadruzi – zaključuje Radomir Marinković Taki za “Super TV”.

