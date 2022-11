TAKI ZAVRŠIO U URGENTNOM – ostavljen u BOLNICI: Prijeti TUŽBAMA i kune sve oko sebe!

Radomiru Takiju Marinkoviću, ocu učesnice “Zadruge” Maje Marinković, slošilo se zbog svega što mu ćerka radi u rijalitiju, zbog čega je primljen u Urgentni centar.

Taki je večeras u emisiju “Pitam za druga” došao vidno neraspoložen, a voditeljima Stefanu Miloševiću Pandi i Ani Radulović odmah se požalio na zdravstvene probleme, i priložio nalaze kako bi dokazao svoje tvrdnje.

– Trudim se da budem dobro, ali nisam zdravstveno dobro. Trenutno idem iz Urgentnog centra, obećao sam i došao kod vas. Vraćam se u Urgentni centar, možda ću nekoliko dana i ostati tamo da ležim – rekao je Taki i otkrio da mu je šećer čak 26!

Nije šala, vadio sam sada krv prvi put poslije Vojske. Ne bih o tome šta me je uzrujalo, imam advokate koji će se baviti tome. Sve rade moji advokati, oni dobiju klip od Majinih fanova i to je to. Sve mi je javljeno, advokatu je proslijeđeno i on radi svoj posao.

Taki je ponovio da će podnijeti tužbu protiv voditeljke RED TV-a Tamare Galijano zbog neumjesne šale na račun njega i njegove kćerke, koju je izgovorila u emisiji “Ne gledam ti ja to”, a danas ga je uzrujao rat Maje i Miljana Vračevića.

-Slavio sam Majino djevojačko veče kao da je to prava svadba, a ne rijaliti, pa dođem kući i upalim TV i imam šta da vidim. Sve to utiče na mene. Kad čujem tako nešto, sve mi se pokvari. Eto, i večeras sam uvenuo. Nije mi svejedno. I Gargamel, Miljan Vračević, izvrijeđao me je, a ja ni krvi ni dužan. Kod Filipa Đukića na rođendanu me ljubio, nosio oko bazena, a sada ovako priča i vrijeđa me – požalio se Taki. prenosi novi

