SKANDAL! ALEKS PUKLA POD PRITISKOM – EVO KO JE PUSTIO DRON: Nije Dejan, slijede žestoke posljedice

Zvezdan Slavnić i Miljan Vračević su komentarisali tok prijateljstva Milice Veselinović i Aleks Nikolić.

Djeluje mi dobro sicenirano ako ništa drugo. Znao sam po nešto,a li sam jučer čuo cijelu priču. Super sams a Milicom, gotivim je, imam nek svoje razloge. Ne zanm zašto ovo radi. Mogla je da izmisli bilo kakvu glupost, a ne te dronove. Njihovo drugarstvo mi djeluje kao da neko nekog drži u šaci, a isto može da bude da je Milica njoj zamjerila što ju je pokrila, pa je izlupetala. Aleks više ne razumijem, zbunjena je skroz. Ona mi nije jasna jer definitivno vidi sve te stvari, a kao što Miki kaže, ne stavlja on tebe, nego Milicu u prvi plan i to što priča i radi. Video sam taj dan kad su njih troje pričali. To nije sve tek tako. Baš mi je dječije da je došlo iz nekog nebuha. Vjerujem Miljanu jer nema zašto da izmisli. Nije rekao nešto ružno za tebe. On je ćutao dok nije Miki… – rekao je Zvezdan.

Nema potrebe da me niko pokriva – rekla je Aleks.

Ona je tvoja drugarica. Ne bi trebala da komunicira nešto pretjerano sa njim, bar u nekom manjem intezitetu. Ja sam čuo da tu ima još svašta – rekao je Zvezdan.

Ovdje se tumači kao da ona krije neku ogromnu stvar vezanu za mene – rekla je Aleks.

Ti ispadaš glupa – rekla je Jelena.

Ona je pogriješila u situaciji prema meni u toj priči sa Miljanom. Ne znam šta je htjela – rekla je Aleks.

Mi smo vidjeli dron. Šetali smo i njih dvije su stajale tu, i dron se čuo. Ja sam išao o neki dron koji su Mensurovi poslali, Milica se okrenula i rekla da nije. Oni prave neprijatelje imaju u imaginarnim priajteljima – rekao je Miljan.

Ja sam rekla Milici za to, ona je rekla Miljanu i kaznite me 20 hiljada eura – rekal je Aleks.

Njima odgovara da im ja budem neprijatelj. To nema veze sa mozgom. Ako će im biti lakše, ja sam smjestio dron. Njena rečenica da nije ni pola rekla i da postoji pozadina, a ja sam opet kriv – rekao je Miljan.

Ljudi napadaju nju i daju sumnju, a ti posle svega kažeš da se radi o tebi – rekao je Miki.

Ne radi se o vama ni o Aleksandri, moja, lično moja stvar. Imam grižu savjest- rekla je Milica.

Nije to Dejan uopšte, to je neko drugi. Ja sam kriva – rekla je Aleks

Ja znam šta je u pitanju. Znam da vas boli to. Vi danima vičete na njih. Rekli ste svoje i čisti ste pred Bogom i narodom. Istina neće biti veća ako je ponoviš 20 puta – rekao je Ivan.

Radi se isključivo o meni i jednoj osobi od spolja, ja sam rekla to Milici, a nije Dejan. To je jedna moja drugarica, ja sam se dogovorila sa njom da to uradi, ona je taj dron pustila. Ja sam kriva i ja ću da snosim posljedice. Poenta je bila da mi kaže da li je sve u redu sa Dejanom – rekla je Aleks.

Detaljnije u videu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari