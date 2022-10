NISAM NA DIJETI, A EVO ZAŠTO SAM MRŠAVA: Prijovićka otkrila kako je smršala 23 kg, ovo je tajna njene vitke linije

Aleksandra Prijović ne krije da mnogo ulaže u svoj izgled. Njeguje se, voli dobru garderobu, a liniju je dovela do savršenstva.

“Naravno da mi je bitno kako izgledam i uvijek se trudim da to bude što bolje. Ulažem u svoj izgled i više nego što možete da zamislite, ali nisam tip koji se hvali i voli da priča o tome. Kao i svi, jako volim da se lijepo obučem i zato baš ulažem u garderobu”, rekla je Aleksandra za medije jednom prilikom i otkrila da najviše novca troši na cipele i torbe.

Pjevačica nije na dijeti, ali, kako kaže, malo jede.

“Nisam ni na kakvim dijetama da bih bila vitka. Bila sam na režimu ishrane jedno vrijeme, a nakon toga prosto nemam potrebu za hranom kao ranije. Vrlo malo jedem, smanjio mi se apetit i zbog toga sam mršava. A malo jedem jer ne stižem”, otkrila je Prija koja je nedavno priznala da se, kao i mnoge žene, bori protiv celulita.

“Imam celulit, čak me i Filip opomene na to. Trudim se da riješim i taj problem. Sad sam mršava i to je jedina stvar koja mi smeta na tijelu”, rekla je ona.

Aleksandra je nedavno ispričala da se nakon porođaja borila sa viškom kilograma.

“Kada sam se porodila imala sam 23 kilograma više nego prije porođaja. Dok sam bila trudna, nisam toliko pazila i u posljednja tri mjeseca trudnoće sam se drastično ugojila, jer sam stalno imala gorušicu i jela tijesta, mislila sam da će mi biti lakše. Kad sam počela da razmišljam kako uskoro treba da se vratim poslu trgla sam se, jer kao mlada majka i žena smatram da treba da vodim računa i da lijepo izgledam. Vjerovala sam da ću to lako riješiti. Slatkiše volim, testo volim… Sve volim od slatkiša. Uz ishranu sam posle tri do četiri mjeseca imala i manju kilažu nego prije”, otkrila je pjevačica za “Informer”.

