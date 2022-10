OGLASILA SE ZGODNA POLITIČARKA NAKON ŠTO JE STEFAN POTVRDIO VIJESTI: Uživaju u ljubavi, EVO KAKO SE ON PONAŠA

Nakon što je isplivala fotografija njihovih komentara ispod jedne Stefanove objave, oglasila se Ana.

– Stefan i ja se družimo, izlazimo. On je jedan izuzetno kulturan i normalan momak, to što te neki ljudi komentarišu na ružan način, je zbog toga što su gradili sliku o njemu kada je bio među ljudima koji nisu ono što njemu prija – rekla je političarka i dodala:

– Znam da ima raznih klipova o njemu gde postupa ružno, ali on se samo branio od energetskih vampira na taj način. On preda mnom čak i ne psuje, tako da on je momak koji postupa sa ljudima u zavisnosti od toga kako drugi sa njim. On je lijep momak i mogu priznati da mi je simpatija trenutno i jedini momak koji mi se dopada…ako dođe nekada do toga da iz drugarstva nastane nešto više, obećavam da ću obavijestiti javnost. prneosi “Novi“.

