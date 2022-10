Britney Spears izazvala ljutnju s novom nagom fotografijom

Počastila je ona tako fanove fotkom na kojoj pozira u krevetu, a intimne dijelove je pokrila rukom, a uz fotografiju napisala je i dosta neprimjeren opis.

Obožavaoci nisu bili oduševljeni pjevačičinim potezom te su joj to i pokazali u komentarima.

“Moraš prestati i razmisliti o onima koji te vole i kakav će uticaj ovakve stvari imati na njih. Jača si od ovoga i voljena si u porodici”, “Ne moraš raditi ovo i tužno je što misliš da moraš”, “Neka joj netko oduzme mobitel”, samo su neki od komentara nezadovoljnih pratilaca.

Britni već duže vrijeme na društvenim mrežama objavljuje gole fotografije, a njezini fanovi zabrinuti su zbog njezinog ponašanja. Međutim, ona tvrdi da je sve u redu i da nema potrebe za brigu. prenose “Nezavisne“.

I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY“ !!!! pic.twitter.com/WjhMoiybxO

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 19, 2022