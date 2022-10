NIKO NE MOŽE DA JE VIDI! DEJAN SE OGLASIO: Radi se o Aleks, evo šta se desilo nakon operacije

Pobjednik “Zadruge 5” Dejan Dragojević, oglasio se o stanju svoje djevojke Aleksandre Nikolić, koja je juče operisana.

Aleks je operisala grudi, izvadili su joj silikone i stavili nove, ipak njen izabranik ne zna mnogo informacija, već samo osnovne jer produkcija brani kontakt sa spoljnim svijetom zbog toga što je Nikolićeva trenutno aktuelna učesnica “Zadruge 6”.

– Aleksandra je dobro, operacija je prošla uspješno, kako su se i nadali svi. Više od ovoga ne mogu da vam kažem. Jako mi je čudno što ne mogu da kažem jer stvarno ne znam. Bitnije informacije ne mogu da dam. Ni sa kim ne može da se stupi u kontakt. Koliko ostaje u bolnici, ne znam. Vidio je nisam, čuli se nismo. Ne smije ni sa kim da ima kontakt – priča Dragojević i dodaje…

– Čim me niko ne zove sa televizije da mi kaže ima problem, desilo se to to i to, znači da je sve prošlo kako treba, da nema bolove i temperaturu… Znam kako se reaguje, sjećam se kad su mene vodili na operaciju u “Zadruzi”. Znam da je u sigurnim rukama, za doktora sam čuo sve najbolje. Sa medicinske strane nema čega da se plašim, ona je tamo gdej je najbolje. Kad se vrati biće ranjiva, treba da budemo uz nju, zadrugari su joj okrenuli leđa i okomili su se na nju, a ne mogu joj ništa – poručio je Deki, a detaljnije poslušajte u videu. prenosi “Novi“.

