OVO JE ŽENA KOJA JE UROŠU ĆERTIĆU RODILA DIJETE: Bivša manekenka bila uz njega kad je bio UHAPŠEN, EVO KAKO ONA IZGLEDA

On je pre izvesnog vremena priznao mu se u rijalitiju od svih devojka, jedino sviđa Maja Marinković i da bi samo sa njom bio u vezi. Međutim došlo je do potpunog preokreta kada je ona stupila u vezu sa Markom Markovićem.

Uroša je po svemu sudeći to izbacilo iz takta, te je Maju nazvao ni manje, ni više, nego nakazom, što je nju razbesnelo i od tada su njihovi odnosi zatajili.

Međutim, ono što malo ko zna jeste kako zapravo izgleda žena sa kojom je Uroš pre dve godine dobio sina.

– Istina je, postao sam otac. Dobio sam sina. Nikola se zove. Ima već par meseci, mi smo to strogo čuvali od javnosti, malo ljudi je i znalo da je Ivana trudna – otkrio je Ćertić jednom prilikom u emisiji “Preživeli” na K1.

‒ Kada smo dobili dete, imao sam 38 godina, a Ivana 35. Trudnoća je bila visokorizična, svaki dan sam joj kod kuće davao injekcije za razređivanje krvi, pošto ima blagi oblik trombofilije. Borila se kao lav i sve je hrabro izgurala. Ponosan sam na nju. Mislim da svaka žena zbog onoga što prođe u trudnoći, na porođaju, pa i kad stigne beba, zaslužuje orden. prneosi “Novi“.

Tokom veze sa Ivanom, Uroš je bio uhapšen, a ona je sve vreme bila uz njega. Jedno vreme su čak i planirali da se odsele u Grčku, prenosili su domaći mediji.

Inače, Kurir je u septembru ekskluzivno saznao da je Ćertića napustila supruga zbog porodičnog nasilja.

– Bivša partnerka Uroša Ćertića, s kojom ima i dete, prijavila je policiji da je kaskader nasrnuo na nju, čupao je, vukao, davio i hvatao rukama za lice. Dostavila je čak i video-zapis sa sigurnosnih kamera iz stana, na kom se, navodno, vidi kako Ćertić nasrće na nju i fizički je maltretira – otkriva izvor Kurira.

