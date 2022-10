DALILA NAPRAVILA JOŠ JEDNU TRANSFORMACIJU: Dragojevićka otišla pod iglu – OBJAVILA PRVU SLIKU

Drugoplasirana učesnica “Zadruge 5” Dalila Dragojević, odlučila je da ukrasi svoje tijelo novim tetovažama, ali nikome nije otkrila šta je tačno istetovirala.

Dalila već nekoliko godina na svom tijelu nosi tetovaže, a sada je riješila da uradi nekoliko novih.

Dragojevićka je prethodno najavila da će uraditi tri nove tetovaže – na ruci, vratu i stomaku, a na svom Instagram nalogu je objavila i video cijelog procesa.

– Tetovira me čovjek. Pita da li boli. Reko’ čovječe dragi, više me je boljelo što su me neki ljudi ujeli za srce. Samo tjeraj.

Međutim, nigdje se ne vidi šta je Dalila istetovirala, pa se svi pitaju kako izgledaju i kome su posvećene. Starleta još uvijek ništa nije otkrila o njima, ali je sa fanovima podijelila dio razgovora sa tatu majstorom. prneosi “Novi“.

