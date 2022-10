TUGA U PORODICI MARIJE ŠERIFOVIĆ: Izgubila je blisku osobu

Vijest o njegovoj smrti objavio je jedan od njegovih prijatelja, a na njegovom profilu se mogu vidjeti zajedničke fotografije sa Marijom.

“Može Marija da ima godina, koliko god hoće, biće uvijek naše – dijete! Mo- že da ide gdje god hoće… na sve kon- tinente Svijeta, njeni korijeni – ne mrda- ju: uvijek će biti ovde u njenom… i na- šem Kragujevcu!”, napisao je on tada.

On je svojevremeno objavio pevačicinu fotografiju iz dana kada je pošla u školu.

“Negde sam pročitao da kada neko dete pođe u školu sa njegovim bezbrižnim životom zauvijek je – gotovo”, počeo je on svoju objavu, na kojoj se vidi Marija koja u jednoj ruci nosi bukvar, a za drugu je baba Lepa čvrsto drži.

Njihova ‘borba’ počinjala je svakog dana rano izjutra i trajala je do početka Marijinog sna! Obratite pažnju kako je baka ‘nježno, ali sigurno’ drži za ruku!? To je samo da ne bi pobegla, jer je strašno mrzela – fotografisanje, što se vidi i po njenoj faci. Ne voli ga mnogo ni danas, ali… posao je-posao”, zaključio je on.

Inače, Milan Šerifović rođen je 15. oktobra 1949. godine, završio je Ekonomsku školu, a potom i studirao Ekonomski fakultet.

Bio je autor i voditelj emisije “Autogram”, najpopularnije radio emisije na području cijele Jugoslavije, u kojoj su gosti bili najpoznatiji solisti narodne muzike.

Koliko je emisija bila popularna i slušana najbolje pokazuje podatak da je Šerifović nedeljno dobijao od 500 do čak 1000 pisama slušalaca u kojima su predlagali goste za emisiju i koje nije mogao sam da pročita, već je imao saradnike koji su mu u tom poslu pomagali.

Radio je i emisiju o pop muzici i emisiju „Radiogram“. Bio je odličan voditelj i kolega, a prije svega dobar čovjek.

Autor je knjige o ribolovu, prvak nekadašnje Jugoslavije u sportskom ribolovu, tri godine je bio savezni selektor za pionire i omladince u ribolovu, jedan od osnivača Stono-teniskog kluba Radnički. U svim poslovima koje je radio bio je izuzetno uspješan.

Datum i mjesto sahrane biće naknadno objavljeni. prenosi “Novi“.

