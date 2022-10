RADA MANOJLOVIĆ PRVI PUT O RASKIDU SA HARISOM: Otkrila šta se desilo, SPOMENULA I SKANDAL SA SNIMKOM

Manojlovićeva je odmah na početku demantovala takve navode i otkrila da je ovaj dečko samo jedan u nizu koji je pokušao da je uznemirava na ovakav ili sličan način.

– Ovo nije prvi slučaj, ovaj dečko nije prvi, što je najgore u cijeloj priči. Meni su se ovakve stvari dešavale i ranije, ali nisu objavljivanje. Kad vidiš da neko ima problem i da neko hoće da skrene pažnju na sebe, to nije naslovna tema svih portala i medija. Prijavila sam u policiji, znate li vi koliko ja prijava imam u policiji (smiijeh), ali to nije u javnosti preneseno. Ovaj dečko je samo jedan u nizu, imala sam sličan slučaj gdje me je jedan dečko maskimalno vrijeđao i ponižavao, samo kako bi mu se ja javila. Sigurna sam da u psihijatri postoji objašenjene za takve slučajeve, ali ja nisam stručnjak i ne želim uopšte da ulazim to. Dečko nije kriv što je takav, krivi su mediji koji su preneli njegove izjave, iako su me svi podržali – poručuje pevačica u emisiji “Premijera”.

– Taj dečko o kome se priča je došao na moj nastup i fotografisali smo se, imamo dokaz, eto! Nikad se nismo dopisivali. Ja važim za pristupačnu osobu, uvijek se ispričam sa svojim fanovima, odgovorim na svaki stori, poruku, koliko stignem, ali njemu nisam, tako se namestilo, šta znam, možda nije jedini… Ponavljam, on nije kriv… – kaže Manojlovićeva, pa se kratko osvrnula i na svoj emotivni odnos sa Harisom Berkovićem, s kojim je nedavno raskinula:

– Što se tiče mog emotivnog statusa, oglasila sam se na Instagramu i, gle slučaja, iste te večeri se oglasio i ovaj dečko i krenuo sa ovom pričom, kako sam ja zbog njega zapravo raskinula… Vidim da ne planira da prestane, tako da je ovo za nauk svakom drugom. Mislim da je Marija Šerifović jednom rekla, nisam sigurna, ali sejćam se rečenice: “Mi jesmo javne ličnosti, ali nismo javni WC da svako može da vrši nuždu po nama”, tako da tome mora da se stane na put. Ne nameravam da se raspravljam po medijima, takve stvari se rešavaju na sudu, pa ako ima dokaze, izvoli dečko, donesi! Što se tiče policije, morala sam da ga prijavim zbog pretnji, malo se zanio, pretjerao je, počeo je da priča kako zna vlasnike diskoteka i kako ne smijem ga tužim, jer neću moći da radim. Dikrektno udara na moju egzistenciju, posao, čast, i moral, i čast i kleveta, ima tu materijala… Ako je htio neki kontakt, ostvariće ga ovako, ali ne sa mnom, već sa advokatom – zaključuje Rada Manojlović. prenosi Novi

