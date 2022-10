LEPA BRENA VIŠE NIJE MOGLA DA ĆUTI PA RAZVEZALA JEZIK: Javno isprozivala kolege, a jednog nazvala i KRETENOM

Brena je tom prilikom istakla da ne voli riječ “zvijezda”, kako je mnogi oslovljavaju zbog svog uspjeha, jer kako je istakla, to više nije popularno.

– Riječ “zvijezda” ne volim. Sada to više nije ni popularno. Sada je popularno da budeš diva – poručila je ironično Lepa Brena, a zatim podrobnije obrazložila ovaj svoj stav.

– Novo vrijeme će donijeti neke nove zvijezde, odnosno nove dive. Svi će ih zvati tako jer one same to traže i zahtjevaju. Ove nove generacije, od 1991. godine pa naovamo, ponašaju se kao da će da izvade pišt.lje i da nas malt..tiraju, i verbalno i ovako. Na TV-u ranije nije mogao da bude kreten – poručila je pjevačica izmeđuostalog u svojoj ispovijesti u emisiji, piše Espreso.rs.

