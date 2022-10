Lepa Brena smršala 17 kilograma: Otkrila jelovnik uz pomoć kojeg održava vitku liniju

U jednom perodu svog života dodala je čak 17 kilograma, pa je riješila da se posveti svom izgledu i riješi ovaj problem.

„Prošla su vremena kada sam se držala ‘repertoara’ na kome su bili punjena šnicla ili nešto pohovano. Važno je voditi računa o tome šta jedete. Ako već u automobile točimo najbolje gorivo, zašto to ne bismo radili i sa svojim tijelom“, ispričala je Brena jednom prilikom i otkrila kako izgleda njen dnevni jelovnik:Prvi dnevni ritual mi je čaša mlake vode sa nekoliko kapi limuna, a onda slijedi obrok, koji obično čini lagani smuti. Tokom dana unosim dosta osvežavajućeg voća i uvijek pri ruci imam vodu sa limunom. Izbjegavam mlijeko i mliječne proizvode, sve osim kefira, hljeb gotovo da ne jedem. Najviše mi prijaju salate sa inćunima i povrćem, sa dodatkom brusnica, mljevenih oraha, morske soli, dobrog maslinovog ulja i dosta limunovog soka. Ribu volim na sve načine. Svake godine pred početak ljetnje sezone skinem dva, tri kilograma kako bih u večernjim satima mogla da pojedem neku pastu pošto su naše večere prilično kasne.“

Pjevačica je objasnila da njen režim ishrane nije strog za tijelo, već naprotiv, ovo je način na koji ona održava svoje tijelo zdravim i u dobroj formi.

„Mislim da to nije strogost prema sopstvenom tijelu, nego disciplina. Neko bi rekao da je to post, koji je zastupljen u svakoj religiji, a ja to zovem detoksikacijom. Kada hoću da skinem nekoliko kilograma, izbacim šećer, odnosno kolače, alkohol, ugljene hidrate, i jedem samo organsko voće i povrće, sve prije 17 časova. Kada istrenirate um da možete to da uradite, osjećate se fantastično. Tijelo se, ipak, najbolje oporavlja kada gladuje. Naravno, ne treba pretjerivati. Nisam manekenka, niti volim izrazitu mršavost, ali mi prija kada na neki način gladujem. Osjećam se lakše i vitalnije“, opisala je Brena,piše Express

