RASKINULI USRED EMISIJE – MAJA OSTAVILA MARKA: Evo koji je razlog

U toku je emisija “Gledanje snimaka”, koju vodi Milan Milošević. Pušten je video-klip na kom Maja Marinković i Miljan Vračević komentarišu Marka Markovića.

Čula sam da Miljan priča sa Majom ko je iskreno zaljubljen u koga. Sa moje strane vatra ne poistoji, ali bih voljela da čujem šta Miljan ima da kaže za mene – rekla je Milica.

Ovo je dan nakon Zadrugovizije, Marko i ja smo tada bili u lošim odnosima. Ja sam rekao da niko od djevojaka nije rekao ništa loše o njoj. Rekao sam da je Aleks i ti niste pljuvale. Kada me je pitala da li mislim da ćeš se ti ili Anita miješati u njen odnos sa Marko, rekao sam ta tebe da nećeš, ali da Anita neće odustati. Marko jeste dobar dečko, ali Maju rade budale. Maja voli oženjene muškarce, takvi joj se sviđaju. Poenta je da Aleks ne pljuje Maju, kao ni Milica, ali se Milici sviđa isti dečko, kao i Maji. Mislim da Maja nije zaljubljena u Marka. Ovo gledam kao da je kupila neki dobar auto, voza ga po gradu, to je to. Neka se Maja ljuti, koliko god hoće, ali smatram da je Milica za Marka. Marinkovićeva je djevojka koja voli da se vozi i kopita – rekao je Miljan.

Većina ljudi, poput Mikija i Miljana, govore da nju rade loši momci, da voli da se udara i grebe. Mi smo ovde, biće kako bude – kazao je Marko.

Rekao sam Maji i Marku, njihova veza mi sve više liči na Adama i Tamaris. Nema mi sve to neku jačinu, nije mi spojivo sve to. Više Milica ide uz Marka, to bi imalo neku jačinu, oni su mi pravi spoj. Ovo mi djeluje kao da je na silu – rekao je Ša.

Milane, biću iskrena. Ja ne želim da se nešto slomi na meni, ne želim da ispadne da ja radim iza leđa dečku koji mi se sviđa. Danas je Maja došla do mog kreveta i pitala me je da li je Marko dao blagoslov meni za Stefaovića, rekla sam jeste. Kazala sam Maji da mislim da ne postoji vreme kod nje, da joj se neko dopadne, nego da se sve dešava odmah. Pitala me je da li smo se mi gađali papirićima, ja sam rekla da nismo. Onda je kazala da sam Matori rekla drugačije – kazala je Milica.

Milice, budi iskrena, bacala si papirić – rekao je Miljan.

Meni je lijepo sa Marko, ali ja ne želim da ispadam budala, da čujem da se ovdje neko gleda – rekla je Maja.

Pecina čaša je bila, svi smo gađali u tu čašu, Marko i ja se nismo gađali – kazala je Milica.

Milica ne želi da pravi problem Marku, ona jeste gađala, a Marko je hvatao papiriće. Milica krene da pjeva neku pjesmu, a Marko nastavi – rekla je Aleks.

Ja ću se distancirati iz ove priče. Duboko sam razočarana – kazala je Maja.

Ne znam zašto pravite sprdnju od svega ovoga, napravili ste debila od dečka, mislim na Miljana i Maju – dodala je Milica.

Milice, Maja je jedva dočekala da se ovo dogodi – rekao je Miki.

Zorici sam rekla da se nadam da Marko vidi neke stvari i ne želi da iznosi neke stvari. Ona se smješka sve vrijeme, Maja je sama rekla da joj je dosadno – rekla je Milica.

Prije šest dana me je Maja zamolila da pratim Marka, taktički smo napravile neke stvari, jer sumja da Marko gleda Milicu, istina je za pjesme, da pjevaju iste. Ja sam rekla da ću sve da ispratim. Ivana Šopić je sama rekla da su se oni smješkali, ispalo je da se gađaju, a govore da nije tako. Onda je uslijedilo pitanje Stefanovića i Milicu, kada je Marko rekao da im daje blagoslov. Na to je meni došla Milica i kazala da je nakon toga rekao: ‘Nemate!’ Maja je odmah htjela da raskine, ali je priznao za blagoslov. Maja je suimnjala sve vreme u njega, moje mišljenje je da će biti između njega i Milice nešto. Između Marka i Maje postoji fizička privlačnost, ali nema energije – rekla je Matora.

Ovo je totalna glupost, što se tiče papirića, nema veze sa vezom. Ja jesam rekao da imaju moj blagoslčov, ali nisam nakon toga rekao da nemaju. Sada ću još više da pjevam, jer izmišljaju laži, da ja njoj pjevam – kazao je Marko.

Maja me je pitala da li odmah raskine sa njim ili da sačeka emisiju – kazala je Matora.

Majo, da li si definitivno raskinula sa Markom? – upitao je Milan.

Da, definitivno je kraj. Jesam vjerovala u taj odnos, možemo da ostanemo drugari, ali zaista ne želim da mi neko radi nešto iza leđa – zaključila je Maja.

