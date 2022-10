TRIK LEPE BRENE KOJI TOPI KILOGRAME NEVJEROVATNO: Kada god želi brzo da smrša, tvrdi da samo njega primijeni

Lepa Brena i u 62. godini plijeni izgledom i ljepotom! Osim toga, ima toliko energije da na svakom koncertu igra sve vrijeme uz njene najveće hitove. Međutim, ne bi imala tako vitku liniju da nije disciplonovana kada je u pitanju ishrana, ali ima i jedan trik kada želi da smrša.

– Ujutru redovno popijem čašu mlake vode sa nekoliko kapi limuna. Nakon toga sledi lagani obrok, obično smuti” Za vodu s limunom se vjeruje da pravi čuda od ranog jutra – pojačava imunitet, stimuliše rad mozga, poboljšava probavu – kaže jedna od naših najvećih muzičkih zvijezda.

Brena , takođe, naglašava da izbjegava mlijeko i mliječne proizvode, osim kefira, a hljeb gotovo da ne jede.

– Najviše mi prijaju salate sa inćunima i povrćem, sa dodatkom brusnica, mljevenih oraha, morske soli, dobrog maslinovog ulja i dosta limunovog soka – otkriva pjevačica.

Ukoluko želi da smrša nekoliko kilograma, vrlo je disciplinovana i ne jede poslije 17h.

– Kada hoću da skinem nekoliko kilograma, izbacim šećer, odnosno kolače, alkohol, ugljene hidrate, i jedem samo organsko voće i povrće, sve prije 17 časova. Mislim da to nije strogost prema sopstvenom tijelu, nego disciplina. Neko bi rekao da je to post, koji je zastupljen u svakoj religiji, a ja to zovem detoksikacijom zaključila je Lepa Brena.

