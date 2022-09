KARLEUŠA ZAGRMELA O SILOVATELJU: “Predator je na ulici, gladan je, nema pare i ponoviće ZLOČIN!”

Domaća javnost već nedelju dana ne prestaje da bruji o Igoru Miloševiću, višestrukom silovatelju, koji je odslužio 15 godina dugu zatvorsku kaznu, te je pušten na slobodu pre nedelju dana.

Osim što društvenim mrežama svakodnevno kruže fotografije s*ksualnog predatora, radi upozorenja kako on danas izgleda, redovno se pojavljuju i informacije o tome gde se nalazi, jer luta Beogradom.

Javne ličnosti su oko ove teme podeljene. Dok jedni ćute kao zaliveni, drugi su odlučili da javno kažu šta misle o ovoj uznemirujućoj situaciji. Pevačice Marija Šerifović, Slavica Ćuktera i njihov kolega Sloba Radanović jasno su se izjasnili na ovu temu, a to je i učinila Jelena Karleuša putem društvene mreže Instagram.

– Pažljivo sam slušala i gledala video intervju koji je silovatelj dao. Slušala sam šta je govorio i između redova. Ovo je moj zaključak. Pod jedan, po pogledu, govoru tela, a najpre po onome što je govorio, jasno je da je reč o duboko poremećenom čoveku, psihopati i sociopati. Opasan, seksualno devijantni predator. Po onome što je govorio, koren problema potiče još iz najranijeg detinjstva kada je zlostavljan. Takođe, ne vidim kajanje. Znači, opasan bio i opasan ostao po društvo. Ali taj čovek je pred zakonom odležao svoj i slobodan je. Što bi on rekao: “Imam slobodu da radim šta hoću, a da li ću ili neću to je druga stvar.” Postavlja se pitanje kako i zašto držati u zatvoru nekoga ko je kaznu odležao. Tu je koren problema našeg zakona. Smatram da silovatelji moraju da budu kažnjeni hemijskom kastracijom. Država mora da nađe način da doživotno drži pod kontrolom takve, a to je nemoguće i društvo mora da zna da zatvor ljude ne menja. Samo ga fizički sprečava da radi to što je naumio. I šta je sada rešenje? Opet, ponavljam on je zakonski slobodan i evidentno poremećen. Ako ste pažljivo slušali, ovaj predator je na ulici. Gladan je, nema pare, nema gde da spava. On u ovom životu ima samo dve opcije da sebi oduzme život ili da se snađe kako jedino zna. E, tu je pravi problem, bolestan i opasan čovek je na slobodi, gladan, očajan i spreman na sve. Jedino rešenje je hemijska kastracija i program za integrisanje u nekakvo društveno funkcionisanje ovakvih ljudi. Inače, delo će ponoviti i izaći za par godina opet – jasna je Karleuša.

