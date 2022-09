Goca Tržan nakon tvrdnji Golubovića da je imao intimne odnose s njom: Kristijan je nemoćan muškarac

Kristijan Golubović prošle noći bio je bijesan, te je ušao u otvoreni sukob sa Ivanom Marinkovićem, spomenuvši da je imao seks sa njegovom bivšom suprugom Gocom Tržan.

Tim povodom, oglasila se Goca Tržan:

-Ja zaista ne znam o čemu se radi tu. Ja tog čovjeka, nikad u životu nisam upoznala, a kamoli imala nešto sa njim. Pošto su to nemoćni muškarci u pitanju, koji ne mogu da se pobiju, nego se ponašaju kao kokoške, ništa me od njih ne čudi. Samo bih zamolila, da me više ne uvlačite u taj mulj. prneosi “Avaz“.

