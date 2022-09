OBEZBJEĐENJE DRŽALO KRISTIJANA, KARAMBOL U BIJELOJ KUĆI: Golubović kao furija krenuo na Branka, DISKVALIFIKACIJA?

– Glumica mi izgleda kao da se nije snašla, ona se izgubila u ovom krdu, ali to je reakcija mnogo normalnije osobe od nas. Međutim, ovde ima mnogo ljudi, koji su poslije par dana rekli da žele da idu kući. Mene je jako razočarao Robert, on je iskazao da ne želi da bude ovde. Jutros sam opet prao vaše bunde i izlučevine po zidovima, a ja posle, koji imam Versaće kupatilo, se brinem o tome, ali je to snalaženje, što ja radim. 95% vas, nema ličnu higijenu, po tome se gleda odlika snalažljivosti u jednom obliku. Jovana i rukometaš su malo ćutljiviji – rekao je Kristijan.

– Ja samo moram da kaže Kristijanu, da ja imam svoj posao napolju, došao sam ovdke da vidim kako je – rekao je Branko.

– Nije ovdo prolazna soba – kazao je Kristijan.

– Ja sam rekao svoje mišljenje – kazao je Branko.

– Ja sam preskočio zidove, kada sam želio kući – rekao je Kristijan.

– Ja ne grebem zidove, to ti izvoli – kazao je Branko. prenosi “Ekskluziva“.

– Ajde ne izigravaj bu*alu ovde. Ajde mi reci što si preblijedio, kada si se približim – kazao je Kristijan.

– Ne znam zašto bih ja blijedio zbog tebe – upitao je Branko.

– Vidi se da jesi, ljut si, ne volim ljute, male i iskompleksirane – kazao je Kristijan.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari