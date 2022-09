Milica Veselinović ne gubi vrijeme – EVO ŠTA JE URADILA MARKU ČIM SE PROBUDILA: Pogledajte njegovu reakciju

Odmah nakon buđenja, zadrugari Marko Marković i Milica Veselinović pogrijali su atmosferu zagrljajima na ugaonoj garnituri. Milica je spopala Marka i bukvalno doletjela do ugaone kada ga je spazila. On je to sa radošću prihvatio.

Da li si se naspavao? – upitala je Milica.

Da – kratko je odgovorio Marko.

Da li si pio kafu? – pitala je Milica.

Jesam, evo pijem – rekao je Marko.

Ti kao da si se probudio pre dva sata – zaključila je Milica.

Pa tako nešto – objasnio je Marko.

