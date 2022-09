PJEVAČICA PRIZNALA: Aleksandra Prijović udarila djevojku na nastupu – Vrijeđala me je i pljuvala!

Pevačica Aleksandra Prijović priznala je da je udarila devojku iz publike na jednom od svojih nastupa!

Ona je sve o incidentu ispričala sinoć u emisiji “Amidži šou”.

– Jesam, udarila sam jednom devojku na nastupu. Ta devojka me je vređala ceo nastup – rekla je muzička zvezda na početku.

Aleksandra-PrijovićFoto: Srbija Danas/Milana Pavković

– To je trajalo, i posle kad sam prošla pored nje pljunula me je pred svima. Kad sam to videla… Onda sam odreagovala tako, udarila sam je – navela je Prijovićeva, što je iznenadilo sve u studiju.

