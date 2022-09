NASTAVIO DA UNIŠTAVA ALEKS I DEJANA – Kristijan NE PRESTAJE sa UVREDAMA! Otkrio zašto ih NAPADA!

Kristijan Golubović je stigao u Rajski vrt. Odlučio je da podeli svoje dosadašnje viđenje situacije u “Zadruzi 6”, pa je prokometnarisao zadrugare ali i Aleks Nikolić:

– Klinci su ovde veoma pozitivni. Veoma sam zadovoljan družinom. – rekao je Kristijan.

– Moram da kažem da mi je jako zanimljivo. Moram da pohvalim Bugarina, Robert mi izgleda depresivno, ima čudno narav, ima dozu besa, nezadovoljstva. Njemu ništa ne valja, a onda se uplete u svoje laži. Ima ovde svega. Joca i njegova žena, Miljan je duhovit, a Uroš je agresivan, strah me je za njega, uđe jako brzo u crveno. Što se tiče dama, ima svega, i baba i devojka i devojčica. Valentina mnogo juri, a one su zatrovane da moraju da imaju vezu da bi opstali. – dodao je Kristijan.



– Kako komentarišeš svoju rođaku Jelenu – upitalo je Drvo.

– Jeca je opasna. Razdražljiva je, nema dečicu, a nije imala ni sreće u ljubavi. Vidi se da je tužna jer je neostvarena. Nju ne treba sputavati već je podržati. Meni je krvio jer ovde nisu Maja Nikolić, Vendi, pokojni Ekrem u kovčegu – rekao je Kristijan pa prokomentarisao Aleks Nikolić:

– Ona je uvek bila prepotentna, a glupa. Ona sebe brani da nije prostitituka, a znamo i ona i ja da jeste. Udara nisko, a ja znam mnogo, isto i za Staniju, ja ćutim dok me ne diraju, kada me pipnu kreće haos. Ona misli da je kupusar iz Futoga iza nje, ali ništa. Ja sam ovde bio i pre i posle Aleks. Ako si prostitutka nek ne čačka mečku. Imitacija je, kineska verzija Stanije, trudi se da bude riba, a u cirkusu je. Ona je kao neka dama sada, a kao popravila se ali to je sve veštački, zbog scene, zbog kupusara i hvala bogu da joj je neko pomogao da se promeni, a ne da se j*be sa likovima iz Bujanovca. Razočarala me je u pabu i sada isto. Ona misli da je neka bitna, ali nije znamo sve njene afere, Car, Janjuš, pa i ja. Ja sam mnogo ga budem sa Aleks, ali nisam hteo, ona majmunska usta, nije to za mene, doduše sada bolje izgleda, ali sada je kao mala teglica za džem. Ona je bila kao šupak od pavijana. I Maja je preterala, kao Dženet Džekson je, ali njoj stoji, ali drugima ne stoji. Nasu su “Ratovi zvezda” prepremili na ove devojke, one žabe i sve to. Ja sam video da žena ima tri si*s – rekao je Kristijan.

