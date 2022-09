Najveće iznenađenje Zadruge 6: Legendarni bivši košarkaš ulazi u rijaliti, odmah se oglasio!

Međutim, ovo ime sigurno niste očekivali! Na imanje u Šimanovcima useliće se legendarni bivši košarkaš i trener Zoran Moka Slavnić.

Moka nije krio da su pregovori u toku.

– Zatekli ste me pitanjem sada, ne znam šta da vam kažem. Može svašta da se desi do petka, do početka Zadruge, svašta se tu krčka, što kaže naš narod – govori Moka za Republiku i dodaje:

– Ja sam dobro duhom, energičan sam, ali mi je dosadno malo, pa svašta može da se desi. Ne smijem mnogo da pričam o tim stvarima, pregovori su u toku, ko zna, svašta se može desiti. prneosi “Ekskluziva”.

