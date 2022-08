JOVANA MISICA ZABORAVILA STEFANA! UHVAĆENA SA CECINIM BIVŠIM U KAFIĆU: Kariću zbogom!

Ljubisavljevićeva je izbjegavala noćne izlaske punih deset mjeseci, koliko je Stefan bio u “Zadruzi”, međutim bolni raskid riješila je da lakše prebrodi u društvu, među ljudima, a u jednom noćnom klubu nedavno je upoznala Bogdana Srejovića, beogradskog ugostitelja, inače bivšeg emotivnog partnera folk zvijezde Cece Ražnatović. Varnice su, kako priča izvor, sjevnule “na prvu”.

– Jovanu smo svi konačno nagovorili da malo živne, ništa neće postići niti će joj biti bolje ako samo sjedi kući, u četiri zida. Počela je malo da se kreće po gradu, prija joj da je među ljudima, ali i pažnja drugih muškaraca – počinje priču izvor blizak Ljubisavljevićevoj.

– Nedavno je u jednom izlasku upoznala i Bogdana Cecinog. Zapravo, on je prvi nju primijetio, šmeknuo je, stalno je tu po gradu. Razmijenili su nekoliko pogleda i osmijeha, a onda joj je prišao da se upoznaju. Popili su piće, kratko su pričali, dvadesetak minuta i to je to, ništa specijalno. Ali odmah se osjetila neka energija, ponovo sam na Jovani vidjela onaj osmijeh, e sad vidjet ćemo šta će biti – kaže izvor, a da su se zaista konektovali jasno je i na Instagramu.

Iako to ranije nije bio slučaj, Jovana i Bogdan su se zapratili na društvenoj mreži Instagram. Ima li vatre gdje je i dima i hoće li ovo poznanstvo prerasti u ljubavnu romansu, ostaje da vidimo.

Podsjećanja radi, Bogdan Srejović u žižu interesovanja javnosti dospio je zahvaljujući Ceci Ražnatović, sa kojom je bio u emotivnoj vezi. Isprva su svi govorili da Ceca pored Bogdana blista kao nikada prije, zajedno su išli na javna mjesta i porodična okupljanja, međutim tačku na emotivnu vezu stavili su početkom februara ove godine, piše Pink.

