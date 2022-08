SUPRUGA BECKHAMOVOG SINA O SVAĐI SA VICTORIJOM BECKHAM: POVRIJEĐENA SAM

Uz fotografiju je objavila i emotivan tekst koji su strani mediji protumačili kao odgovor na šuškanja o njenoj svađi s Victorijom Beckham, Brooklynovom majkom.

Ponekad mi je teško pokazati tužni dio sebe. Odrasla sam sa sedmero braće i sestara i s dvoje vrlo snažnih roditelja i to me osnažilo. Zbog toga ne dopuštam da mi ljudi pokvare raspoloženje ili da me povrijede. Oko sebe sam izgradila zid kako bi se zaštitila, što je posebno važno u ovoj industriji. Svi imamo dane kad nas neko povrijedi i u redu je da se osjećamo loše. Samo sam htjela nešto o tome napisati jer ovdje nikad nisam pokazala tu svoju stranu. Htjela sam to pokazati. Sve vas jako volim i cijenim vašu podršku – napisala je manekenka. prneosi HAyat

