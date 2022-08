OGLASILA SE MEDICINSKA SESTRA – EVO ŠTA SE DEŠAVA S MILJANOM OD KAD JE SVJESNA: Ne ispušta ovo iz ruku

Miljana Kulić od subote se nalazali u Kliničkom centru Niš, pošto joj je pozlilo poslije operacije smanjenja želuca u Turskoj, gdje su je niški ljekari operisali i izvadili joj slezinu. Poslije drame i borbe za Miljanin život, rijaliti učesnica je iz intenzivne njege, spuštena u poluintenzivnu njegu i njeno zdravstveno stanje je bolje i stabilnije, ali je i dalje pod 24-časovnim posmatranjem.

Miljana je svakog dana sve bolje i bolje. Lijekovi djeluju i oporavlja se. Skinuli su je sa sedativne terapije i sada je uglavnom u budnom stanju. Sada je mnogo mirnija nego što je bila, ali i dalje ima prohtjeve. Još krizira za cigaretama i svaki dan moli ljekare da joj dopuste da zapali makar jednu. Naravno, to joj nije dozvoljeno, jer je u cijelom objektu strogo zabranjeno pušenje, ne samo za nju nego za sve. Ipak, čula sam da je našla način da zapali, a kada bi je ljekari uhvatili, bilo bi belaja – započinje priču sestra iz UKC Niš.

– Miljana se trenutno nalazi na poluintenzivnoj nezi, gdje bi trebalo da ostane još dan ili dva, a nakon toga bi trebalo da bude prebačena u bolnicu, gdje bi još koji dan trebalo da se isprati njeno stanje, kako bi lekari bili uvjereni da mogu da joj daju otpusnu listu. Pretpostavljam da ako ovako nastavi da se oporavlja, da može već za četiri-pet dana da ide kući. Izvor takođe dodaje da se Miljana dočepala svog telefona i da ga ne ispušta iz ruku.

– Otkako je Miljana došla sebi, non-stop je uz telefon. Po cijeli dan priča sa ljudima. Par puta kada sam prošla pored nje, čula sam kako pita: „Je l me voliš?” I to je ponavljala nekoliko puta. Očigledno da joj prija podrška svih u ovim trenucima. Iskreno, ne znam kako uspeva da toliko razgovara, jer i to je jedan vid naprezanja, bez obzira na to što je pod lekovima protiv bolova. Za kraj izvor je otkrio da u Ukc Niš neprestano stižu pozivi, te da se od njih ne mogu odbraniti.

– Otkako je Miljana postala naš pacijent, naša telefonska linija je bukvalno usijana. Telefon zvoni non-stop, te smo zbog toga bili primorani da na zvaničnom sajtu UKC Niš napišemo saopštenje za javnost.

Lavovski se borila

Miljana Kulić oglasila se za domaće medije i otkrila kako se sada osjeća.

Borila sam se kao lav, bila sam na ivici života i smrti! Nisam dobro, psihički sam veoma loše! Trpim strašne bolove, ali se nadam da ću pobijediti i da će sve biti dobro. Daju mi lijekove da se smirim i da mi bolovi budu manji. I dalje se svi plaše da se nešto ne zakomplikuje – priča rijaliti zvijezda iz bolničke sobe. – Imam ožiljak preko cijelog stomaka! Ne mogu da shvatim da ovakve komplikacije mogu da se dogode zbog pušenja. Miljana se sada kaje što je prihvatila ponudu turske klinike da joj smanje želudac na kompenzaciju: – Strašno je šta su mi uradili! Hteli su da im budem zaštitno lice za Balkan, a umalo nisam umrla!

Roditelji odahnuli

Nakon sveopšte borbe za život njihove ćerke, Miljanini roditelji konačno su se smirili. Marija Kulić se oglasila i rekla da joj je konačno pao kamen sa srca.

– Miljana je svakim danom sve bolje i presretna sam što su svi uz nju. Tu je konstantno pod nadzorom lekara, sa svih strana nam stižu podrška i želje da brzo ozdravi. Mogu da kažem da je Sveti Ilija spasao Miljanu, pa je tako izašla s intenzivne njege. Ovog sveca ćemo da slavimo kao drugu slavu! Ja inače idem non-stop i u crkvu, idem redovno posle posete njoj u Kliničkom centru, tako da se mnogo radujem što sve ide nabolje. Moje mjesto je ispred bolnice i Saborne crkve, to mi je relacija dok Miljana ne izađe iz bolnice – rekla je Marija. Pored Marije oglasio se i Miljanin otac Siniša:

– Dijete mi je malo bolje i to mi je jedino važno. Stalno smo u bolnici i u kontaktu s ljekarima. Nemam drugih želja, samo da mi se ćerka vrati kući i da je opet vidim u njenoj sobi. Mi se svi držimo zajedno, nadam se da će sve ovo uskoro da bude iza nas. prenosi novi

