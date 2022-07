KEBA URADIO KOREKCIJU OBRVA KOJA GA JE KOŠTALA NEKOLIKO STOTINA EURA

Njega je ovo zadovoljstvo koštalo čak 600 eura, ali on nije žalio novac kako bi njegove obrve dobile novi oblik.

Keba je posebno slab na svoje obrve. Kad ih je tetovirao, bio je zadovoljan, ali s vremenom su počele da blijede i da gube boju, pa mu se to nije svidjelo. A i pogađali su ga komentari da su mu obrve kao pijavice i da više liče na ženske nego na muške. Kad je vidio da mnoge njegove kolegice idu kod jednog poznatog kozmetičara, i sam je odlučio da ode kod njega. Rekao mu je da želi da budu što prirodnije i veće nego što je imao do sada. To ga je koštalo 600 eura, ali od tada ne skida osmijeh s lica, prezadovoljan je – završava izvor.

