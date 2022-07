TRI GODINE ŠUTJELA, A SADA JE OTKRILA ISTINU! Poznata pjevačica progovorila o ubistvu Jelene Marjanović

Slučaj pjevačice Jelene Marjanović okončan je prvostepenom presudom donijetom danas, 22. jula, u Beogradu, na osnovu koje je Zoran Marjanović proglašen krivim za ubistvo supruge i osuđen na 40 godina zatvorske kazne, a nešto kasnije i uhapšen.

Presudu je prokomentarisala Nada Topčagić koja nije krila da je šokirana ishodom, a sada se oglasila i Indira Aradinović Indi, koja je bila bliska s pokojnom Jelenom i sarađivala je sa Zoranom Marjanovićem, a koja na tu temu nije ništa izjavljivala tri godine.

– Ja sam se iz tog slučaja potpuno povukla. Naravno da sam šokirana zbog presude i činjenice da je on definitivno kriv za ubistvo. Nisam u kontaktu bila ni sa Zoranom, niti sa bilo kim iz porodice Marjanović već tri godine. Jelenu i Zorana sam vidjela kada sam bila u studiju neposredno prije ubistva i to je to. Nakon toga nismo imali nikakav kontakt – izjavila je Indi.

– Skoro sam saznala i da je Zoranov otac preminuo. Nisam kompetentna da komentarišem presudu, ni odluku suda. Svakako da sam šokirana zbog cijelog slučaja, nimalo mi nije prijatno – poručila je pjevačica.

Više javno tužilaštvo Zorana Marjanovića tereti da je 2. aprila 2016. godine ubio suprugu Jelenu Marjanović na nasipu Crvenka u Borči, dok je bila na trčanju, piše Srbija danas.

