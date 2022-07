“ZVAO ME FILIP” – CAR SAZNAO ŠTA SE DESILO IZMEĐU ANĐELA I DALILE POSLIJE FINALA: Evo šta mu je on rekao

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Anđelom Rankovićem o zaljubljenosti u Dalilu Dragojević i njegovim emocijama nakon rijalitija. Bivši zadrugar je govorio o susretu sa njom tokom snimanja emisije ”Premijera”, ali je ubrzo došlo do nesuglasica.

Onoga dana kada smo snimali Premijeru, Filip me je pitao da li je Anđelo pokušao da zagrli Dalilu i ja sam rekao da to nisam vidio. On me je zvao da me to pita, a kasnije i sama Dalila otkrila da se to nije desilo – rekao je Đedović.

Bili smo tu na prolazu, svi mi koji smo učestvovali u emisiji. Mi se jesmo susreli, javio sam se svima i Marijani… – pravdao se Anđelo.

Ja sam čula da si ti krenuo da se pozdraviš sa njom sa osmehom na licu, ali da je ona iskulirala i ti si se onda pozdravio sa ostalima – dodala je Sandra.

Mi smo svi bili na istom mjestu – nastavio je Ranković.

Mi nismo svi bili na istom mjestu – rekao je Đedović.

Evo reći ću detalje. Svi smo bili na mestu gde je voditeljka rekla da budemo. Na putu su išle Dalila i Marijana meni u susret, Marijana je zastala ja sam rekao ‘ćao’ i jednoj i drugoj, ja sam takav uvek se javljam. Javio sam se objema, Dalila je samo prošla a Marijana zastala – otkrio je Anđelo.

Iskreno, ne mislim da se on prao od Dalile sa Sandrom, već mislim da je on samo želeo da preboli sve to pored Sandre. Njemu se ona iskreno svidjela, ali mislim da je on i dalje zaljubljen u nju, a poslije svega sam i siguran u to. Sam Anđelo je rekao da nije imao vremena za viđanje sa Sandrom, da je sve nešto bilo drugačije – govorio je Marko.

Nisam bježao ni od čega, rekao sam odmah da sam pogriješio što sam se ‘zaljubio’ u Dalilu. Ta hemija je došla i prošla, nema potrebe toliko da se priča o tome, dosta je vremena prošlo – rekao je Ranković.

Nadovezala bih se, pitao me je Đedović da li smo se vidjeli poslije finalne žurke, poslije emisije ”Narod pita”, ja sam samo iskreno rekla ne… Mi ne pričamo o vezi, ne dogovaramo se o sljedećem viđanju, odlasku u bioskop… Ja samo kažem kako jeste… Osjećam da je Anđelo malo sada ljut i da ima neki čudan trip prema meni – govorila je Rešićeva.

Nije mi jasno zašto sada da pričamo o privatnim stvarima – rekao je Anđelo.

Kako to misliš? Pa tu ste da bi upravo govorili o tome – rekla je Dušica.

Hoću samo ovo da kažem. Nije u pitanju pranje od Dalile, borba za plasman… To je bila neprirodna vezanost za mene, jer da je bila ozbiljna emocija ne bi se završilo za tri dana. Nisam se ja plašila prevare niti mi je to bio najveći strah, nego da njegova emocija koju predstavlja nije istinita – rekla je Sandra.

Mi smo govorili o našem odnosu i govorili kako će sve to izgledati napolju – prekinuo je Anđelo.

Ne bih se ja ovdje mnogo miješala. Znam ja sve o odnosu sa Dalilom, ali kad čujem ovaj ton sada, mogu samo da kažem da ništa ovo nije istina. Sjećam se šta je meni Anđelo govorio za Sandru, da mu je lepa, da mu se sviđa… Nemam ja loš prema Anđelu – rekla je Matora.

Mislim da nema potrebe da se družimo nakon svega – rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku.

