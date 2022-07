DEJAN DRAGOJEVIĆ OTKRIO DETALJE O RAZVODU I SPOMENUO HUSU: Dalila će biti bijesna, NOVO PONIŽENJE ZA MUJIĆE

Da li je istina da je tvoje krštenje zakazano za 2. avgust? Lepi Mića, tvoj kum nam je otkrio i da će ti kršteno ime biti Mitar.

Pa istina je jedino ako mi krštenje bude u Egiptu, u Hurgadi. Nisam se čuo sa Mićom, čuću se sa Mićom, pa ćemo sve videti.

Kada je reč o razvodu, on još nije zvanično okončan?

Pa ne znam, ja sam papire bio potpisao još u novembru. A to što nije rešeno, nije do mene. To je sad sve u procesu. Mesec dana pred kraj rijalitija su papiri stigli gde treba da stignu. Tako da nije još završeno, trebalo je biti, ali šta ću, sile i prilike nisu dozvolile.

Huso, tvoj bivši tast za medije je prokomentarisao tvoju pobedu i istakao da se tvoja pobeda slavila kao i u Veterniku i da nema tvoj kontakt da bi ti čestitao. Hoćeš li mu se javiti?

Nema potrebe da mu se javim, niti me interesuje šta on kaže. Moja pobeda, koliko vidim, svuda se slavila. Ne interesuje me šta on kaže.

Reci nam šta se dešava sa automobilom? Dalila je rekla da će tvoje stvari spakovati u auto i dostaviti ti sve zajedno?

Nema potrebe da me niko da kontaktira i ne treba mi ni kuća, ni auto, ni garderoba, ni ništa. A ove stvari što imam, mislio sam da bacim, ali mi je žao. Pa sam mislio da zapalim, a onda opet, neko bi mogao da nosi. Opet, te stvari nose neku mračnu energiju i ne bih poklanjao nikome. Tako da ću baciti. Ne bih nekom da prebacim to zlo koje sam imao.

Šta se dešava sa Tedijem?

Neće moj tata da da Tedija. Tata moj ga mazi, pazi i voli. On je već tri, četiri godine sa njim i mislim da treba da bude tamo gde je voljen, a ne da se smuca po Beogradu, Bosni i bude lutalica.

Miki je sinoć gostovao u “Narod pita” i rekao je da ni tvoja porodica nije bajna, da nisu tebe podržali, a Davida jesu, da si ti rijaliti igrač… Kako komentarišeš to?

Ne znam kako da komentarišem, nisam ni pratio emisiju neinteresantne ličnosti. Njihova dela govore o njima. Nisu se promenili, samo su prespavali rijaliti. Ne interesuje me, ja sam pobednik.

Kakvo je Biljanino mišljenje o Aleksandri?

Pa pozitivno. Aleksandra i ja idemo polako, nema potrebe da žurimo. Bila je kod mene, doći će opet. Planiramo letovanje. Svidela se mami, tati, babi, i maminoj mami i tatinoj. Svi komentari su pozitivni, pa ćemo videti. prneosi “Novi“.

