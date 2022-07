JOŠ NIJE VIDIO DALILU: Novinari otišli u Šepak, kod Huse! HUSO OTKRIO DA LI ĆE KUĆU PRIPISATI DEJANU, ima poruku za CARA I DALILU

Ovaj skroman i ugledan čovek vrijeme uglavnom provodi u svojoj prodavnici, ali i na njivi gde svakodnevno obavlja poljoprivredne delatnosti.

Ekipu Telegrafa ugostio je u svom domu, gde je otkrio kako je izgledao prvi razgovor sa ćerkom nakon njenog izlaska iz “Zadruge 5”.

– Dobro sam, kako je bilo sada je dobro. Drago mi je što je Dalila izašla iz Zadruge zdrava i čitava. To je najvažnije. Vidjećemo dalje šta ćemo i kako ćemo.

– Da li ste očekivali da se u superfinalu bori sa Dejanom za prvo mjesto?

– Očekivao sam. Otprilike sam znao da će prvo mesto biti njihovo. Poslije sam dobio informaciju da neće Dalila osvojiti prvo mesto, nego on. Osvojio je Deki, ali isto mi dođe. Nisu mi rekli ko će pobijediti, nego da su oni kandidati za pobjedu.

Da li Vam je drago što je Dejan pobijedio?

– Sigurno da mi je drago, kao da je Dalila pobedila. Tu nema nikakve smetnje. Želim mu sve najbolje, voleo bih da je i više osvojio.

Da li ste imali priliku da mu čestitate?

– Nisam. Nije mi se javio, ne mogu da ga dobijem jer njegov broj telefona nemam. Preko mreža i interneta nisam, ali evo sada imam priliku da mu poželim srećno i berićetno. Da u najbolje svrhe utroši taj novac, da napravi duplo, troduplo više novca. Da biznis napravi kako treba.

Da li ste pratili finale i da li ste videli trenutak kada je Dejan proglašen za pobjednika?

– Nisam, zato što sam spavao. Ja radim od jutra do sutra. Spavao sam i kada me je Dalila pozvala, ona mi je saopštila ko je pobijedio i kako. Rekla mi je “babo, ja sam osvojila drugo mjesto, a Dejan prvo. Dobila sam kuću i bilo mi je nezgodno kraj njega”.

Kada ste razgovarali sa Dalilom šta ste joj rekli?

– Rekao sam joj da gleda šta radi, da otvori oči, da pogleda snimke i sve šta je tamo (u Zadruzi prim. aut.) rađeno i da donese sama zaključak.

Da li ste ostali pri stavu da ne želite da Filip Car dolazi u vašu kuću?

– Ostajem pri tom stavu. O njemu neću da pričam ništa, nek je živ i zdrav svom tati i mami. Kod nas ovde za njega mesta nema. Nikad. Što se mene tiče nikada. Dok sam ja živ, sad, šta će biti poslije, mene to ne znam.

Da li zauzimate takav stav zbog toga što vas je javno vrijeđao?

– On neka misli o tome šta je pričao.

Kuća u Šepku o kojoj se dosta govorilo je u stvari Vaša. Vi ste nam zimus kada smo Vas prvi put posjetili rekli da ćete kuću prepisati Dejanu. Da li ste ostali pri tom stavu?

– Ja sam dva puta zakazivao termin da idemo da prevedemo kuću na njih. Oni su oba puta prespavali. Ja nemam ništa sa tom kućom i rekao sam neka se oni dogovore kako će i šta će. Ja ne prisvajam tu kuću i ne mogu nikako da kažem da je moja, ta kuća je njihova. A šta će oni da rade i kako, to ne znam.

Kada će Dalila konačno doći u Šepak da Vas vidi?

– Dalila dolazi za dva do tri dana. Njena kuća je čeka, sve kako je ostavila, sve je na svom mjestu. Par puta sam bio tamo, pokosio i očistio. Treba da dođe da nastavi radove, da se napravi ta ograda. Oni su imali planove da naprave bazen i ogradu još sa Dejanom kad je bila.

Koliko Vas često Dalila zove nakon što je izašla iz Zadruge?

– Čujemo se svaki dan. Piše mi i zove me. Ja sam slab na Dalilu. Ona je odrasla sa mnom, ja sam se zbog nje i vratio iz Austrije. Tu smo, šta ćemo. Gledao sam da bude sve najbolje, kako mora da bude, ali eto, ispalo je kontra.

Kako je Šepak doživio Dejanovu pobedu?

– Ja mislim da je bolje doživeo nego Veternik. Više se slavilo ovde. Mislim da ima više ovdje publike nego u Veterniku tamo gde je rođen. To mi ne smeta. Kako će mi smetati neko sa kim sam živio pet godina, da sad kažem da mi smeta. Ne. Bilo je fino dok smo bili tu, sad, šta će dalje biti, ne znam. Uglavnom, ja mu želim sve najbolje.

Primijetili smo da vozite Dejanov auto!?

– A, da. To je ostalo kod mene da čuvam auto. To je Dejanov auto, na njemu je i njegov je. On je auto ostavio kada su krenuli u Zadrugu. Ja imam svoj auto koji je registrovan na Dalilu. Nisam imao ličnu kartu da produžim registraciju koja je istekla.

Dejan mi je u intervjuu rekao da sve što je ostalo u Šepku tamo i ostavlja, tako da Vam je auto poklonio.

– Ne, ne, smatram da treba da dođe po svoj auto. Bio je rekao da ja vozim dole (u Veternik prim. aut.) auto, ja neću tamo da ga vozim. Želim da dođe ovdje. Ako neće da dođe on, neka dođe neko drugi. Želim da mu predam ispravan auto. Kako ga je ostavio sve je u njemu, tako mu ga vraćam. Može dobiti samo u boljem stanju auto, nego što ga je ostavio.

Da li ćete se i koliko miješati u Daliline izbore patnera?

– Sigurno. Ona stalno govori da voli babu. Pa pošto voli babu, onda babu treba i da posluša. Šta bude rekao baba jer baba zna, godinama sam radio u kafani gdje sam upoznao razne profile ljudi. Ako nešto nije za nju neka gleda kako to da riješi. Mora da gleda ubuduće s kim će i kako će.

Hoćete joj uputiti neku kritiku kada je dočekate?

– Bilo je kritika i svega. Dosta joj je kritika koje prima od naroda, sad još i ja da je davim. Nema potrebe. Neka je zdrava i živa, ima pameti, još malo joj je ostalo, pa neka gleda kako će.

Dalila planira da se preseli u Beograd. Da li će njeno preseljenje uticati na Vas i u kojoj mjeri?

– Ja ću se boriti da se ne preseli, da ostane ovde. Nije Beograd daleko. Evo ga 140 kilometara. Može da ide autom na kafu u Beograd. To nije daleko, putevi su sada dobri. Doći će sada sa drugaricom Marijom par dana, pa će onda ići na odmor.

