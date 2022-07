HAOS U PROGRAMU UŽIVO: Dalila napravila ljubomornu scenu, evo šta JE FILIP URADIO PRED KAMERAMA

U toku je spektakularna žruka na velelepnom imanju u Šimanovcima povodom završetka “Zadruge 5”, a voditelj Darko Tanasijević je nastavio razgovor sa Dalilom Dragojević, ali je ona izljubomorisala kada je videla da se Filip Car fotografiše sa fanovima. Ovim povodom, voditelj je pozvao i Cara da im se pridruži u razgovoru.

Dalila je napravila jednu scenu, jer je vidjela tvoju. Vidjela je da si koketirao sa svojim fanovima – rekao je Darko

Dalila lupa, nalupala se kao otvoreni prozor. Moraćemo da zatvorimo prozor, da ne ubije promaja – rekao je Car.

Kako je protekao razgovor sa ocem i majkom – pitao je Darko.

Sa ocem je protekao lagano, a sa majkom teže nego što je pčekivano. Ne samo zbog odnosa sa Dalilom, nego zbog moje eksponiranosti. Majka je prioritet, moram što pre da odem. Moram da obavim sa Dalilom ozbiljan razgovor, da se dogovorimo, a onda su nam prioriteti porodice. Moja porodica je porodica koja nije medijski eksponirana i kojoj je teško što sam ja ovde…Moja mama je protiv tog odnosa bila i biće, zbog svega što se desilo, ali ona mene krivi – ističe on.

Kako zamišljaš vaš zajednički život – pitao je Car.

Ne bih volio da trčim pred rudu. Volio bih da razgovaram sa njom, prodoicom i da vidim kako se ona ponaša u spoljnom svijetu. Sve što ja kažem, vrijedi i za nju. Ona mora da pokaže mnoge stvari, kao i ja – rekao je Filip.

Ne znam da li si vidio, da je Dejan nosio majicu sa tvojim i njegovim likom, a kad se popeo na binu, precrtao te je. Precrtan si! Kako to komentarišeš – pitao je Car.

Nisam vidio to. Ne znam kako stoje stvari kod Dejana, hoće li da me urami ili da me precrta. Ja mu čestitam na pobjedi. Ako nisam pobijedio ja, Zola ili ona, sve mi je jedno ko je. Što se tiče Dejana, zaslužio je mnogo više nego mnogi. Ne bih volio da se pretvori ta neka medijska slika da smo mi neki neprijatelji, jer ako sam ja neko ko je pomogao njemu, nek se drži toga. Ako je Dalila neko ko mu je napravio loše, nek se drži toga – dodao je CAr.

Čula si za skandal koji je izazvala Maja Marinković, kako komentarišeš to – pitao je Darko.

Ja to ne komentarišem, imala sam to pitanje i malo prije. Ne intresuje me. Nije u pitanju moj muž, moja djevojka, tako da ne komentarišem – rekla je Dalila.

Je l’ imaš nešto da poručiš ljudima – pitao je Tanasijević.

Nemam ništa da kažem, osim da ne trebaju baš toliko da me osuđuju. Jesam bila loša, ali sad takav linč koji doživljavam, nije normalno. Mislim da ti koji to rade treba da nađu svoj život – zaključila je Dalila.

