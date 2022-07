SVADBA 2008. GODINE JE BILA BAJKOVITA, A OVAKO JE IZGLEDALA TRUDNA MLADENKA JELENA: A Duško pored nje kleči na koljenima

Kada se 8. juna 2008. godine Jelena Karleuša zaklela na vječnu ljubav fudbaleru Dušku Tošiću, malo je onih koji su im predviđeli svjetlu budućnost. Jelena koja je iza sebe imala brak s Bojanom Karićem, već je imala status zijvezde, dok je Duško tek započinjao sportsku karijeru. Vjenčanje je bila bajkovito, a Duško je uradio sve kako bi tada trudna Jelena bila srećna.

“Oduvijek sam sanjala o predivnom, romantičnom vjenčanju, pa je i bilo očekivano da moja svadba bude kao iz najljepših Diznijevih bajki”, ispričala je svojevremeno Jelena. Na jednom od rijetkih snimaka sa njihovog vjenčanja koje je dostupno javnosti vidi se da je Duško pred Jelenom klečao na koljenima, dok mu je pjevala “Zajdi, zajdi”.

Duškovo ponašanje na svabi nikoga nije iznenadilo s obzirom da je o Jeleni maštao još kao dječak.

“On je bio jako uporan. Prvo sam ‘zgriješila’ s njim, a onda sam na guglu provjerila koliko ima godina. On je tad imao 21 i ja sam mu rekla: ‘Dečko, sad ćeš ti morati da me oženiš, pošto ova bruka mora da se opravda’. Šalu na stranu imala sam sreću da imam pored sebe dobrog i kvalitetnog čovjeka koji mi se nije miješao i nije me sputavao u ovom mom ludilu – istjerivanju pravde”, ispričala je za “Face HD TV” svojevremeno koja je za supruga uvijek imala samo riječi hvale.

“On je neko ko je stvarno iz najteže moguće socijalne priče dodirnuo zvijezde. On je odrastao u domu jer su njegovi roditelji bili mnogo siromašni. Rano je počeo da trenira fudbal u Proleteru iz Zrenjanina. To mu je bio bijeg iz doma. Sa 16 godina ga je kupio OFK Beograd. Naknadno sam saznala od njegovih drugara iz OFK Beograda da je ta sobica u kojoj je on živeo bila oblijepljena mojim posterima. Na kraju balade, on je ženu sa postera oženio i napravio joj dvoje djece. To je divna dirljiva priča”, otkrila je Karleuša.

Godine su im donijele najveće blago, dvije ćerke Niku i Atinu, ali i brojne izazove i velike gubitke – Dušku je preminio otac, a Jeleni majka Divna. Uprkos svemu, ostali su zajedno, a Jelena, koja ni po jednom pitanju nije svakidašnja, priznaje da se i ona, baš kao i sve druge žene, zalagala da brak opstane.

“Petnaest godina se borim za očuvanje braka. Mislim da su uvijek žene te koje se više zalažu za tu instituciju, kako braka, tako i porodice. Takve smo životinje”, rekla je za Jelena, i otkrila da ćerke vaspitava da poštuju sve ljude podjednako, bez obzira na materijalni status i profesiju.

Iako se činilo da će brak Jelene i Duška uspjeti da odoli iskušenjima, pjevačica je potvrdila da se razvode.

“Duško i ja smo se dogovorili da sporazumno okončamo naš brak poslije 14 godina. Nažalost, Duško ne vidi više sebe kao dio naše porodice. Tehničko-pravne stvari će biti sporazumno riješene u narednom periodu”, počela je Jelena svoje obraćanje.

“U ovom teškom periodu za našu porodicu i djecu neću da molim za razumijevanje jer je to uzaludno. Od javnosti ne očekujem ni ljudskost ni razumijevanje, samo likovanje i ispiranje usta našim životom, što je nešto na šta sam navikla, pa navalite. Preživjela sam sve, pa ću i ovo. Život ide dalje”, napisala je ona i dodala da je starateljstvo nad djecom pripalo njoj.

“Sva bračna imovina prepisana je na našu djecu, starateljstvo nad našom djecom pripada meni”, napisala je na kraju Jelena Karleuša. prneosi “Novi“.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari