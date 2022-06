DEJAN RONI SUZE – DALILI NIJE DOBRO: Evo šta im je produkcija upravo prenijela (VIDEO)

U toku je emisija “Uspomene zadrugara”, naredni snimak je bio za Dejana Dragojević koji je imao priliku da vidi svoje slike iz djetinjstva, ali i uspomene iz braka sa Dalilom Dragojević, njihova zajednička putovanja i snimci iz njihove porodične kuće što je nju posebno pogodilo. Zatim su prikazane slike sa porodicom i bivšim tastom Husom.

Drago mi je što sam vidio, one slike sa početka, oni kalendari. Smiješno mi je. Te slike sam i zaboravio. Svi ti ljudi kada sam bio mali, cijela familija mi je tu. Sjetim se svega, ali ne toliko. Ono veselje, ne znam šta je to bilo. Najdraže mi što sam vidio babu, mislim da me se neće sjetiti, dementna je. Propustio sam dosta toga. Propustio sam dešavanja u porodici, da bih se negdje drugdje dao. Jedva čekam da dođem kući, valja mi se probuditi u kući, u dnevnom boravku mama, David, sestra, sve njih nisam vidio toliko drugo. Sebe najviše krivim. Nemam vremena, vrijeme ode. Hvala Bogu, niko nije umro, svi su na mjestu, svi su živi i zdravi. Mogu da ih vidim i hoću poslije rijalitija da dopustim i nadomjestim to što je babi ostalo od života. Dugo sam ovdje, vjerovatno su se oni nasekirali ovdje zbog svega. Teško mi je, cimam se od ovih uspomena već treći dan – pričao je Dejan.

To je iskreno pokajanje, ja to vidim – ubacio se Miki.

Teško je, ne može čovek da zamisli život poslije smrti. Biće mi neprijatno kada dođem kući, biću stranac u kući, idem u nešto staro. Pokušavam da se sjetim ovih ljudi koje sam zaboravio – pričao je Dejan.

Sve u životu možemo da biramo, ali ne familiju. Ti si njima oprostio i oni tebi i gotovo – rekao je Miki.

Plašim se… Ja sam neko ko se uvijek uklopi u društvo, ostaje prazan prostor ali sve se zaboravi kada je neko tu, kada se sjedinimo, svi ćemo biti tu. Hoću poslije rijalitija da se posvetim sebi, da možemo da roštiljamo. Nisu slučajno uspomene na kraju. Neko ko misli da moje učešće ovde, mogu da vide emotivni lom i ozdravljenje koje se snima na nacionalnoj frekvenici – pričao je Dejan.

Dejane, vidjeli smo i snimke tvoje i Daliline – rekla je voditeljka.

Da, ne biuh da komentarišem ovo. Ja sam uvijek bio sretan, kada sam bio mali isto. Ja sam prva tri mjeseca bio stegnut, kada nema Đedovića mene uhvati anksioznost. Jedno je čuti sve, a drugo doživjeti. Ovaj rijaliti mi dosta toga pružio, ali svašta se izdešavalo i kući. U suštini sve što je na uspomena, to su ljudi koji su dio mog života – nastavio je Dejan.

Desilo mi se milion promjena, od frizure do fizičkog izgleda, reakcije, u punom sam gasu. Kako je kraj, u sve sam većem gasu. Mislim da mi se i hormoni promijenila… – završio je on.

