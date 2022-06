ZARATILI DALILA I DEJAN! GORI BIJELA KUĆA: Dragojević rekao o ovo Filipu Caru, ONA ODMAH SKOČILA

U toku je emisija “Uspomene zadrugara”, a Dejan Dragojević je dobio riječ, te je tom prilikom ušao u sukob sa svojom bivšom suprugom Dalilom Dragojević.

Aleksandra ne treba da komentariše odnos sa Filipom, a što se tiče ovoga, lijepe uspomena. Da sam mogao da biram dobrog zeta, ne bih mogao boljeg da izaberem. Zet mi je čista desetka. Pogrešno sam gledao na njega u početku. On je za mene moderniji i tetovirani Sveti Sava. Kako se bliži kraj, drugačije gledam na situacije, na život. Negdje gjde sam gledao sa mržnjom i bijesom, u jednom trenutku sam shvatio da mi to ne treba uopšte – rekao je Dejan.

-Zbog ovoga je Dejan meni za pobjedu, ustane čovjek i komentariše. Ovi sad ovamo, voljeli se, mrzili, a nemaju šta da kažu. Nama jeb***li majke zbog ovakvih komentara – ubacio se Đedović.

– Nenaštelovan sam, susreo sam se sa mnogim ženama i odnosima, ne vidim sebe kroz te neke odnose. Najviše mi je žao, jer kad mi se vežu te uspomene, a time se čovek ne diči i ne ponosi – ustao je Car.

– Ja neću dozvoliti da se skrnavi Filip na bilo koji način. Ja znam da sve te osobe koje su u trenucima bile slobodne i on isto, itekako im je tada odgovarao. Mislim na sve i ne intresuje me ko će se pronaći. On je bio rak rana mnogima. On je neko kome su udjeljiavni savjeti vezano za mene, koji se i dan danas gleda od strane drugih – rekla je Dalila.

– E sad ću ja da budem bezobrazan. Ja sam nap**io Aleksandru tada. Pjeva se pjesma o bijelom džipu, a zna se da ja hoću to da kupim. Zašto ti imaš potrebu indirektno…Šta ti imaš potrebu da ležiš kod Marka Đedovića, kad je moj krevet pored? – skočio je Dragojević.

– Ja imam prava da komentarišem. Zet ovo i ono. Možda ti je zet i zbog Aleksandre. Nemoj da me uzimaš u usta, ja tebe ne uzimam u usta – drala se Dalila.

– Ma odj**i od mene. S obzirom da po drugi ili treći put provlači Aleksandru, niko nije bezobrazan – odbrusio je Dejan.

– On je juče mene podbadao na moj klip – drala se Dragojevićka.

– Hoćete da komentarišem gaće i patike, koje su vam bile šifra? Razbijena je moja šolja, ja se ne obazirem na to – rekao je Dejan.

– Aham, njemu je žao što nisam dolazila zbog njega. Zet može da bude na osnovu tvoje djevojke, mene više niko neće provlačiti. Neću da ćutim! Dosta mi je više – drala se Dalila.

– Šta god da uradim ovde, kontradiktorno mi je. Ni jednu žensku osobu nisam prokomentarisao koje su bile u snimku. Komentarisao sam moj i Filipov odnos. Da je on zaslužen u dijelu gdje se mneni život vraća u normalu, jeste – rekao je Dejan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije. prneosi “Novi“.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari